https://ria.ru/20210323/proekty-1602410511.html

СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов

СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов

Счетная палата РФ советует Минфину усилить контроль за реализацией проектов в России, которые финансируются международными финансовыми организациями (МФО)... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T00:34

2021-03-23T00:34

2021-03-23T00:34

счетная палата рф

министерство финансов рф (минфин россии)

уфа

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ советует Минфину усилить контроль за реализацией проектов в России, которые финансируются международными финансовыми организациями (МФО). Соответствующие рекомендации содержатся в промежуточных итогах мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.Кроме того, по данным аудиторов, в 2020 году реализовывался проект "Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 "Урал" за счет займа Нового банка развития.В связи с этим аудиторы рекомендуют Минфину "усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых за счет средств МФО", говорится в документах.Контрольное ведомство отмечает, что программа внешних заимствований РФ в 2020 году предусматривала привлечение займов от международных финансовых организаций по 11 проектам на общую сумму 153,4 миллиона долларов, или 10,1 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2021 года фактический объем привлечения средств по 8 проектам составил 98,5 миллиона долларов, или 7,5 миллиарда рублей, то есть всего 64,2% в долларах и 74,3% в рублевом эквиваленте от плана.Самые низкие темпы исполнения программы Счетная палата отмечает по трем проектам: "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений", "Сохранение и использование культурного наследия в России", а также "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ".

https://ria.ru/20210323/evrobondy-1602410315.html

https://ria.ru/20210317/krizis-1601563636.html

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счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), уфа, экономика