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СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Счетная палата РФ советует Минфину усилить контроль за реализацией проектов в России, которые финансируются международными финансовыми организациями (МФО)... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T00:34
2021-03-23T00:34
2021-03-23T00:34
счетная палата рф
министерство финансов рф (минфин россии)
уфа
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата РФ советует Минфину усилить контроль за реализацией проектов в России, которые финансируются международными финансовыми организациями (МФО). Соответствующие рекомендации содержатся в промежуточных итогах мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.Кроме того, по данным аудиторов, в 2020 году реализовывался проект "Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 "Урал" за счет займа Нового банка развития.В связи с этим аудиторы рекомендуют Минфину "усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых за счет средств МФО", говорится в документах.Контрольное ведомство отмечает, что программа внешних заимствований РФ в 2020 году предусматривала привлечение займов от международных финансовых организаций по 11 проектам на общую сумму 153,4 миллиона долларов, или 10,1 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2021 года фактический объем привлечения средств по 8 проектам составил 98,5 миллиона долларов, или 7,5 миллиарда рублей, то есть всего 64,2% в долларах и 74,3% в рублевом эквиваленте от плана.Самые низкие темпы исполнения программы Счетная палата отмечает по трем проектам: "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений", "Сохранение и использование культурного наследия в России", а также "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ".
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счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), уфа, экономика
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Счетная палата
РФ советует Минфину
усилить контроль за реализацией проектов в России, которые финансируются международными финансовыми организациями (МФО). Соответствующие рекомендации содержатся в промежуточных итогах мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.
"В соответствии с программой внешних заимствований на 2020 год, должна была начаться реализация двух проектов: Нового банка развития "Содействие развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых отраслей экономики" (на $22,8 миллиона в 2020 году) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций "Программа инфраструктурного развития Российской Федерации" (на $0,1 миллиона). Финансирование указанных проектов по состоянию на 1 января 2021 года не начато", - указывает Счетная палата.
Кроме того, по данным аудиторов, в 2020 году реализовывался проект "Создание нового выезда из города Уфы
на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 "Урал" за счет займа Нового банка развития.
В связи с этим аудиторы рекомендуют Минфину "усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых за счет средств МФО", говорится в документах.
Контрольное ведомство отмечает, что программа внешних заимствований РФ в 2020 году предусматривала привлечение займов от международных финансовых организаций по 11 проектам на общую сумму 153,4 миллиона долларов, или 10,1 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2021 года фактический объем привлечения средств по 8 проектам составил 98,5 миллиона долларов, или 7,5 миллиарда рублей, то есть всего 64,2% в долларах и 74,3% в рублевом эквиваленте от плана.
Самые низкие темпы исполнения программы Счетная палата отмечает по трем проектам: "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений", "Сохранение и использование культурного наследия в России", а также "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ".