https://ria.ru/20210323/prilozhenie-1602491686.html

"Тинькофф банк" сообщил о проблемах в работе приложения на Android

"Тинькофф банк" сообщил о проблемах в работе приложения на Android

Пользователи мобильного приложения "Тинькофф банка" могут столкнуться с проблемами из-за сбоя в работе сервисов Google, говорится в сообщении на официальном... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:16

2021-03-23T15:16

2021-03-23T15:16

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технологии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Тинькофф банка" могут столкнуться с проблемами из-за сбоя в работе сервисов Google, говорится в сообщении на официальном канале банка в мессенджере Telegram.Команда банка уже пытается своими силами найти решение возникшей проблемы, говорится там же.Ранее во вторник пользователи из ряда стран, в том числе из России, столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. Специалисты компании советовали пользователям, столкнувшимся с проблемами, обновить Android System Webview и Google Chrome через Google Play. Затем компания сообщила, что устранила неполадки в работе приложений у пользователей Android.

https://ria.ru/20210323/prilozhenie-1602431294.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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