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"Тинькофф банк" сообщил о проблемах в работе приложения на Android
"Тинькофф банк" сообщил о проблемах в работе приложения на Android
Пользователи мобильного приложения "Тинькофф банка" могут столкнуться с проблемами из-за сбоя в работе сервисов Google, говорится в сообщении на официальном... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:16
2021-03-23T15:16
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Тинькофф банка" могут столкнуться с проблемами из-за сбоя в работе сервисов Google, говорится в сообщении на официальном канале банка в мессенджере Telegram.Команда банка уже пытается своими силами найти решение возникшей проблемы, говорится там же.Ранее во вторник пользователи из ряда стран, в том числе из России, столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. Специалисты компании советовали пользователям, столкнувшимся с проблемами, обновить Android System Webview и Google Chrome через Google Play. Затем компания сообщила, что устранила неполадки в работе приложений у пользователей Android.
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google, google android, технологии

"Тинькофф банк" сообщил о проблемах в работе приложения на Android

15:16 23.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пользователи мобильного приложения "Тинькофф банка" могут столкнуться с проблемами из-за сбоя в работе сервисов Google, говорится в сообщении на официальном канале банка в мессенджере Telegram.
"В сервисах Google случился сбой. Из-за этого приложения на Android могут "вылетать" сразу после попытки запуска. Увы, проблема коснулась и нашего приложения", - отмечается в сообщении.
Команда банка уже пытается своими силами найти решение возникшей проблемы, говорится там же.
Ранее во вторник пользователи из ряда стран, в том числе из России, столкнулись со сбоями в работе сервисов Google. Специалисты компании советовали пользователям, столкнувшимся с проблемами, обновить Android System Webview и Google Chrome через Google Play. Затем компания сообщила, что устранила неполадки в работе приложений у пользователей Android.
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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