https://ria.ru/20210323/prilozhenie-1602431294.html

Райффайзенбанк предупредил о проблемах при входе в приложение банка

Райффайзенбанк предупредил о проблемах при входе в приложение банка

Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:14

2021-03-23T10:14

2021-03-23T10:14

райффайзенбанк

технологии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter."Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android. Помогает удаление/установка обновления WebView", - говорится в сообщении.Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

райффайзенбанк, технологии