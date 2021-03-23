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Райффайзенбанк предупредил о проблемах при входе в приложение банка
Райффайзенбанк предупредил о проблемах при входе в приложение банка
Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:14
2021-03-23T10:14
2021-03-23T10:14
райффайзенбанк
технологии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка могут наблюдаться у пользователей Android, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter."Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android. Помогает удаление/установка обновления WebView", - говорится в сообщении.Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.
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райффайзенбанк, технологии
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка
могут наблюдаться у пользователей Android
, сообщает банк в своем микроблоге в Twitter
.
"Из-за технических работ на стороне Google сейчас могут наблюдаться сложности со входом в мобильное приложение у пользователей Android. Помогает удаление/установка обновления WebView", - говорится в сообщении.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 13-е место в российской банковской системе.