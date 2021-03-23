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В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара
В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара
Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T06:55
2021-03-23T06:55
2021-03-23T09:04
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку также проводит прокуратура региона.Во вторник в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии сгорел частный дом. По данным ГУ МЧС республики, погиб ребенок 2008 года рождения, пострадали два человека.Отмечается, что следователь СК по республике и дознаватель МЧС осматривают место происшествия."Следователь осуществляет неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего... Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти ребенка, а также причину возгорания", - добавила она.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Проверку по факту пожара начала и прокуратура республики. "В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
https://ria.ru/20210321/pozhar-1602205058.html
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку также проводит прокуратура региона.
Во вторник в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии сгорел частный дом. По данным ГУ МЧС
республики, погиб ребенок 2008 года рождения, пострадали два человека.
"Как стало известно, из дома самостоятельно эвакуировалась женщина и двое детей, третий ребенок 2008 года рождения не смог покинуть помещение. Сотрудниками государственной противопожарной службы РС (Я) пожар был локализован и при разборе завалов тело ребенка обнаружено", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.
Отмечается, что следователь СК
по республике и дознаватель МЧС осматривают место происшествия.
"Следователь осуществляет неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего... Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти ребенка, а также причину возгорания", - добавила она.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку по факту пожара начала и прокуратура республики. "В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.