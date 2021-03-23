https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html

В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара

В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара

Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T06:55

2021-03-23T06:55

2021-03-23T09:04

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку также проводит прокуратура региона.Во вторник в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии сгорел частный дом. По данным ГУ МЧС республики, погиб ребенок 2008 года рождения, пострадали два человека.Отмечается, что следователь СК по республике и дознаватель МЧС осматривают место происшествия."Следователь осуществляет неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего... Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти ребенка, а также причину возгорания", - добавила она.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Проверку по факту пожара начала и прокуратура республики. "В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

https://ria.ru/20210321/pozhar-1602205058.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия