Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html
В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара
В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара
Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T06:55
2021-03-23T09:04
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку также проводит прокуратура региона.Во вторник в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии сгорел частный дом. По данным ГУ МЧС республики, погиб ребенок 2008 года рождения, пострадали два человека.Отмечается, что следователь СК по республике и дознаватель МЧС осматривают место происшествия."Следователь осуществляет неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего... Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти ребенка, а также причину возгорания", - добавила она.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Проверку по факту пожара начала и прокуратура республики. "В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
https://ria.ru/20210321/pozhar-1602205058.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Якутии начали проверку после гибели ребенка из-за пожара

06:55 23.03.2021 (обновлено: 09:04 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи установят обстоятельства и причину пожара в частном доме в якутском селе Борогонцы, в результате которого погиб ребенок 2008 года рождения, проверку также проводит прокуратура региона.
Во вторник в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии сгорел частный дом. По данным ГУ МЧС республики, погиб ребенок 2008 года рождения, пострадали два человека.
"Как стало известно, из дома самостоятельно эвакуировалась женщина и двое детей, третий ребенок 2008 года рождения не смог покинуть помещение. Сотрудниками государственной противопожарной службы РС (Я) пожар был локализован и при разборе завалов тело ребенка обнаружено", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.
Отмечается, что следователь СК по республике и дознаватель МЧС осматривают место происшествия.
"Следователь осуществляет неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего... Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти ребенка, а также причину возгорания", - добавила она.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку по факту пожара начала и прокуратура республики. "В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в т.ч. дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 14:55
В казанском кафе произошел пожар
 
Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Лента новостейМолния