https://ria.ru/20210323/pozhar-1602416802.html
В Красноярском крае возбудили дело после смерти человека в пожаре
В Красноярском крае возбудили дело после смерти человека в пожаре
Уголовное дело возбуждено после гибели пациента реабилитационного центра при пожаре в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T06:24
2021-03-23T06:24
2021-03-23T07:02
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
манский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели пациента реабилитационного центра при пожаре в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в поселке Сорокино Манского района Красноярского края. По предварительной информации регионального главка МЧС, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Самостоятельно эвакуировались девять человек. Предварительная причина пожара – замыкание проводки.В ведомстве пояснили, что пожар произошел в частном реабилитационном центре для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. По информации СК, пациент 60 лет погиб в результате сильного задымления от отравления продуктами горения. Трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже. Ранее в прокуратуре региона сообщили о начале проверки по факту гибели человека при пожаре.Один их пострадавших на пожаре в реабилитационном центре Манского района Красноярского края госпитализирован в тяжелом состоянии, двое в среднем, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Трое госпитализированы. Один тяжелый, двое в средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.В региональном главке СК пояснили, что пожар произошел в частном реабилитационном центре для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается служебная документация, устанавливается местонахождение владельца учреждения. По информации СК, пациент 60 лет погиб в результате сильного задымления от отравления продуктами горения. Трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже.
https://ria.ru/20210323/pozhar-1602417072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, манский район, происшествия
КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после гибели пациента реабилитационного центра при пожаре в Манском районе Красноярского края
, сообщает пресс-служба регионального главка СК
.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в поселке Сорокино Манского района Красноярского края. По предварительной информации регионального главка МЧС
, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Самостоятельно эвакуировались девять человек. Предварительная причина пожара – замыкание проводки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что пожар произошел в частном реабилитационном центре для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. По информации СК, пациент 60 лет погиб в результате сильного задымления от отравления продуктами горения. Трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже. Ранее в прокуратуре региона сообщили о начале проверки по факту гибели человека при пожаре.
Один их пострадавших на пожаре в реабилитационном центре Манского района Красноярского края госпитализирован в тяжелом состоянии, двое в среднем, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Трое госпитализированы. Один тяжелый, двое в средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке СК пояснили, что пожар произошел в частном реабилитационном центре для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается служебная документация, устанавливается местонахождение владельца учреждения. По информации СК, пациент 60 лет погиб в результате сильного задымления от отравления продуктами горения. Трое мужчин эвакуировались самостоятельно, разбив окно на втором этаже.