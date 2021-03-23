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В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка Белослюдцев
В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка Белослюдцев
Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался в числе погибших в результате инцидента на аэродроме в Калужской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:17
2021-03-23T22:17
чп с ту-22м3 под калугой
владислав шапша
ту-22м3
воздушно-космические силы россии
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался в числе погибших в результате инцидента на аэродроме в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.Шапша также отметил, что при инциденте угрозы гражданскому населению не было.
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чп с ту-22м3 под калугой, владислав шапша, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, калужская область, происшествия

В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка Белослюдцев

22:17 23.03.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполняет плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Кадр видео
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполняет плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался в числе погибших в результате инцидента на аэродроме в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

"Мои соболезнования родным и близким военных летчиков, погибших сегодня на авиабазе Шайковка. Среди них – командир авиаполка, полковник Вадим Белослюдцев. С Вадимом Владимировичем был знаком лично. В августе прошлого года я приезжал в Шайковку, чтобы поздравить летчиков с Днем Военно-воздушных сил России", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Шапша также отметил, что при инциденте угрозы гражданскому населению не было.
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ЧП с Ту-22М3 под КалугойВладислав ШапшаТу-22М3Воздушно-космические силы РоссииКалужская областьПроисшествия
 
 
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