В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка Белослюдцев
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполняет плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Кадр видео
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался в числе погибших в результате инцидента на аэродроме в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.
"Мои соболезнования родным и близким военных летчиков, погибших сегодня на авиабазе Шайковка. Среди них – командир авиаполка, полковник Вадим Белослюдцев. С Вадимом Владимировичем был знаком лично. В августе прошлого года я приезжал в Шайковку, чтобы поздравить летчиков с Днем Военно-воздушных сил России", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Шапша также отметил, что при инциденте угрозы гражданскому населению не было.