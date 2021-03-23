https://ria.ru/20210323/polkovnik-1602558895.html

В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка Белослюдцев

В ЧП на аэродроме под Калугой погиб командир авиаполка Белослюдцев

Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался в числе погибших в результате инцидента на аэродроме в Калужской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:17

2021-03-23T22:17

2021-03-23T22:17

чп с ту-22м3 под калугой

владислав шапша

ту-22м3

воздушно-космические силы россии

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Командир авиаполка полковник Вадим Белослюдцев оказался в числе погибших в результате инцидента на аэродроме в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Три члена экипажа дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 погибли во вторник на аэродроме в Калужской области в результате нештатного срабатывания катапультных кресел, сообщили ранее в Минобороны РФ. Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.Шапша также отметил, что при инциденте угрозы гражданскому населению не было.

https://ria.ru/20210323/bombardirovschik-1602486119.html

калужская область

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чп с ту-22м3 под калугой, владислав шапша, ту-22м3, воздушно-космические силы россии, калужская область, происшествия