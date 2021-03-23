https://ria.ru/20210323/politsiya-1602412473.html

У жителя Приморья изъяли около 45 килограммов марихуаны, ружье и патроны

У жителя Приморья изъяли около 45 килограммов марихуаны, ружье и патроны

Правоохранители в Приморье изъяли на территории дома жителя Ханкайского района и соседнем участке 45 килограммов марихуаны, а также незаконно хранящееся ружье и РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:25

2021-03-23T02:25

2021-03-23T02:25

умвд рф

ханкайский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Правоохранители в Приморье изъяли на территории дома жителя Ханкайского района и соседнем участке 45 килограммов марихуаны, а также незаконно хранящееся ружье и патроны, сообщает краевое УМВД РФ.Сотрудники полиции обследовали приусадебный участок и надворные постройки, принадлежащие 24-летнему жителю села Кировка, а также участок, расположенный недалеко от его дома. Найдены и изъяты емкости с наркотиками, гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы."Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) общей массой 45 килограммов. При проверке оружия и боеприпасов полицейские установили, что у подозреваемого отсутствует разрешение на их приобретение и хранение", - отмечает УМВД.На приморца возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, изготовление, хранение наркотических средств в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По оружию проводится проверка. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html

ханкайский район

приморский край

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умвд рф, ханкайский район, приморский край, происшествия