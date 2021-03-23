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У жителя Приморья изъяли около 45 килограммов марихуаны, ружье и патроны
У жителя Приморья изъяли около 45 килограммов марихуаны, ружье и патроны
Правоохранители в Приморье изъяли на территории дома жителя Ханкайского района и соседнем участке 45 килограммов марихуаны, а также незаконно хранящееся ружье и РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:25
2021-03-23T02:25
умвд рф
ханкайский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Правоохранители в Приморье изъяли на территории дома жителя Ханкайского района и соседнем участке 45 килограммов марихуаны, а также незаконно хранящееся ружье и патроны, сообщает краевое УМВД РФ.Сотрудники полиции обследовали приусадебный участок и надворные постройки, принадлежащие 24-летнему жителю села Кировка, а также участок, расположенный недалеко от его дома. Найдены и изъяты емкости с наркотиками, гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы."Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) общей массой 45 килограммов. При проверке оружия и боеприпасов полицейские установили, что у подозреваемого отсутствует разрешение на их приобретение и хранение", - отмечает УМВД.На приморца возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, изготовление, хранение наркотических средств в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По оружию проводится проверка. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20210219/inostrantsy-1598127330.html
ханкайский район
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умвд рф, ханкайский район, приморский край, происшествия

У жителя Приморья изъяли около 45 килограммов марихуаны, ружье и патроны

02:25 23.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Правоохранители в Приморье изъяли на территории дома жителя Ханкайского района и соседнем участке 45 килограммов марихуаны, а также незаконно хранящееся ружье и патроны, сообщает краевое УМВД РФ.
"Сотрудники отдела МВД России по Ханкайскому муниципальному округу Приморского края пресекли противоправную деятельность местного жителя по заготовке и хранению наркотических средств растительного ряда в промышленном масштабе", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции обследовали приусадебный участок и надворные постройки, принадлежащие 24-летнему жителю села Кировка, а также участок, расположенный недалеко от его дома. Найдены и изъяты емкости с наркотиками, гладкоствольное охотничье ружье и боеприпасы.
"Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) общей массой 45 килограммов. При проверке оружия и боеприпасов полицейские установили, что у подозреваемого отсутствует разрешение на их приобретение и хранение", - отмечает УМВД.
На приморца возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, изготовление, хранение наркотических средств в крупном размере". Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По оружию проводится проверка. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.
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