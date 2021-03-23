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Bloomberg: Microsoft хочет купить Discord за десять миллиардов долларов
Bloomberg: Microsoft хочет купить Discord за десять миллиардов долларов
Американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:21
2021-03-23T09:21
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.Агентство отмечает, что Discord также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, но договоренности еще не заключены. В то же время один из собеседников агентства говорит, что компания скорее станет публичной, чем пойдет на продажу.Сообщается, что ранее Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании. По словам источников, переговоры с соцсетью вел Фил Спенсер (Phil Spencer), возглавляющий xbox (отдел Microsoft, занимающийся созданием игровых консолей).Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц.
https://ria.ru/20210321/tramp-1602229782.html
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windows, microsoft corporation, билл гейтс, вашингтон (штат), сша, технологии, в мире

Bloomberg: Microsoft хочет купить Discord за десять миллиардов долларов

09:21 23.03.2021
 
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры о покупке социальной сети Discord более чем за 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.
Агентство отмечает, что Discord также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями, но договоренности еще не заключены. В то же время один из собеседников агентства говорит, что компания скорее станет публичной, чем пойдет на продажу.
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Сообщается, что ранее Discord обращалась к Microsoft для оценки интереса к компании. По словам источников, переговоры с соцсетью вел Фил Спенсер (Phil Spencer), возглавляющий xbox (отдел Microsoft, занимающийся созданием игровых консолей).
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.
Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 100 миллионов активных пользователей в месяц.
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