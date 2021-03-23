https://ria.ru/20210323/pogoda-1602450392.html

В Крыму выпал снег

В Крыму выпал снег

Во многих районах Крыма, в том числе в Симферополе, выпал снег. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:09

2021-03-23T12:09

2021-03-23T15:41

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602449681_0:580:960:1120_1920x0_80_0_0_da2b55800df0669abbf98e9e57f2bb99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Во многих районах Крыма, в том числе в Симферополе, выпал снег. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС.Максимальной высоты снежный покров достигает на горе Ай-Петри — 25 миллиметров. В Ленинском районе выпало 29 миллиметров осадков, в Ялте — 20 миллиметров, на Ангарском перевале — 18 миллиметров, в Алуште и Джанкое — по 15 миллиметров, в Кировском и Нижнегорском районах — по 14 миллиметров, в Керчи — 13 миллиметров.Из-за южного циклона на полуострове объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о сильных осадках, гололеде, усилении ветра до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до плюс двух, а ночью — до минус шести.Спасатели призвали крымчан быть осторожными при поездках через Ангарский и Грушевский перевалы и по возможности не ездить через плато Ай-Петри.

https://ria.ru/20210320/snegopad-1602088267.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, общество