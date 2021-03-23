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В Крыму выпал снег
В Крыму выпал снег
Во многих районах Крыма, в том числе в Симферополе, выпал снег. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:09
2021-03-23T15:41
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Во многих районах Крыма, в том числе в Симферополе, выпал снег. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС.Максимальной высоты снежный покров достигает на горе Ай-Петри — 25 миллиметров. В Ленинском районе выпало 29 миллиметров осадков, в Ялте — 20 миллиметров, на Ангарском перевале — 18 миллиметров, в Алуште и Джанкое — по 15 миллиметров, в Кировском и Нижнегорском районах — по 14 миллиметров, в Керчи — 13 миллиметров.Из-за южного циклона на полуострове объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о сильных осадках, гололеде, усилении ветра до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до плюс двух, а ночью — до минус шести.Спасатели призвали крымчан быть осторожными при поездках через Ангарский и Грушевский перевалы и по возможности не ездить через плато Ай-Петри.
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республика крым, общество

В Крыму выпал снег

12:09 23.03.2021 (обновлено: 15:41 23.03.2021)
 
© РИА НовостиВ Симферополе выпал снег
В Симферополе выпал снег - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Во многих районах Крыма, в том числе в Симферополе, выпал снег. Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы регионального главка МЧС.
Максимальной высоты снежный покров достигает на горе Ай-Петри — 25 миллиметров. В Ленинском районе выпало 29 миллиметров осадков, в Ялте — 20 миллиметров, на Ангарском перевале — 18 миллиметров, в Алуште и Джанкое — по 15 миллиметров, в Кировском и Нижнегорском районах — по 14 миллиметров, в Керчи — 13 миллиметров.
© РИА НовостиВ Симферополе выпал снег
В Симферополе выпал снег
1 из 3
В Симферополе выпал снег
© РИА Новости
© РИА НовостиВ Симферополе выпал снег
В Симферополе выпал снег
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В Симферополе выпал снег
© РИА Новости
© РИА НовостиВ Симферополе выпал снег
В Симферополе выпал снег
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В Симферополе выпал снег
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В Симферополе выпал снег
© РИА Новости
2 из 3
В Симферополе выпал снег
© РИА Новости
3 из 3
В Симферополе выпал снег
© РИА Новости
Из-за южного циклона на полуострове объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупредили о сильных осадках, гололеде, усилении ветра до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дни опустится до плюс двух, а ночью — до минус шести.
Спасатели призвали крымчан быть осторожными при поездках через Ангарский и Грушевский перевалы и по возможности не ездить через плато Ай-Петри.
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