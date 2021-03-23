https://ria.ru/20210323/pogoda-1602420991.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:09

2021-03-23T08:09

2021-03-23T08:09

россия

михаил леус

центр "фобос"

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596702180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f69ea070a544de200528029b9779e02.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Температура днем в Москве плюс 1 - плюс 3, а в Подмосковье минус 1 - плюс 4", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210318/vesna-1601837705.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество