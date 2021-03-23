https://ria.ru/20210323/pogoda-1602420991.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T08:09
2021-03-23T08:09
2021-03-23T08:09
россия
михаил леус
центр "фобос"
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидает москвичей во вторник, температура воздуха в столице до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Температура днем в Москве плюс 1 - плюс 3, а в Подмосковье минус 1 - плюс 4", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20210318/vesna-1601837705.html
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россия, михаил леус, центр "фобос", москва, московская область (подмосковье), общество