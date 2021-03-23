https://ria.ru/20210323/pobeda-1602489953.html

На Украине назвали закрытие представительства ДНР в Марселе победой

На Украине назвали закрытие представительства ДНР в Марселе победой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:07

2021-03-23T15:07

2021-03-23T15:07

ситуация в днр и лнр

дмитрий кулеба

донецкая народная республика

финляндия

чехия

оон

в мире

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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики в Марселе.Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во вторник принял решение о закрытии представительского центра ДНР в Марселе.Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр ДНР во Франции, однако затем прокуратура опротестовала это решение.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

донецкая народная республика

финляндия

чехия

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ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, финляндия, чехия, оон, в мире