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На Украине назвали закрытие представительства ДНР в Марселе победой
На Украине назвали закрытие представительства ДНР в Марселе победой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:07
2021-03-23T15:07
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
донецкая народная республика
финляндия
чехия
оон
в мире
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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики в Марселе.Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во вторник принял решение о закрытии представительского центра ДНР в Марселе.Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр ДНР во Франции, однако затем прокуратура опротестовала это решение.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донецкая народная республика, финляндия, чехия, оон, в мире

На Украине назвали закрытие представительства ДНР в Марселе победой

15:07 23.03.2021
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики в Марселе.
Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во вторник принял решение о закрытии представительского центра ДНР в Марселе.
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12 марта, 08:00
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - написал Кулеба в Twitter.

Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр ДНР во Франции, однако затем прокуратура опротестовала это решение.
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13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаДонецкая Народная РеспубликаФинляндияЧехияООНВ мире
 
 
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