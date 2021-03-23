На Украине назвали закрытие представительства ДНР в Марселе победой
КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики в Марселе.
Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во вторник принял решение о закрытии представительского центра ДНР в Марселе.
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"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - написал Кулеба в Twitter.
Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии. Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр ДНР во Франции, однако затем прокуратура опротестовала это решение.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.