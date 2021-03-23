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https://ria.ru/20210323/pivovary-1602495926.html
Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре пивоваров
Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре пивоваров
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:38
2021-03-23T15:38
ильдар гильмутдинов
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России.Документ, внесенный депутатом Ильдаром Гильмутдиновым, предусматривает введение Росалкогольрегулированием реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство тем организациями, которые в него не включены.Кроме того, порог допустимой максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства такой продукции, при котором не требуется оснащение автоматическими средствами измерения и учета объема выпуска, законопроектом снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год.Гильмутдинов обратил внимание, что на пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к системе ЕГАИС, но по факту не производящие продукцию, а являющиеся, как он считает, организациями-"однодневками", через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, производимая "неизвестными производителями по неизвестным адресам производства".В середине марта Гильмутдинов также внес в Госдуму законопроект-спутник, который устанавливает госпошлину за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в размере 10 тысяч рублей, а за внесение изменений в этот реестр – 5 тысяч.
https://ria.ru/20200613/1572876055.html
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ильдар гильмутдинов, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), госдума рф, экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре пивоваров

15:38 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление контроля за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России.
Документ, внесенный депутатом Ильдаром Гильмутдиновым, предусматривает введение Росалкогольрегулированием реестра производителей такой продукции, одновременно запрещая ее производство тем организациями, которые в него не включены.
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Кроме того, порог допустимой максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства такой продукции, при котором не требуется оснащение автоматическими средствами измерения и учета объема выпуска, законопроектом снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год.
Гильмутдинов обратил внимание, что на пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к системе ЕГАИС, но по факту не производящие продукцию, а являющиеся, как он считает, организациями-"однодневками", через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, производимая "неизвестными производителями по неизвестным адресам производства".
В середине марта Гильмутдинов также внес в Госдуму законопроект-спутник, который устанавливает госпошлину за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в размере 10 тысяч рублей, а за внесение изменений в этот реестр – 5 тысяч.
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Ильдар ГильмутдиновФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Госдума РФЭкономика
 
 
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