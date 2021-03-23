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В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии
В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии
Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:26
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россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России.Проектом приказа уточняется последовательность действий территориальных органов ПФР при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество

В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии

11:26 23.03.2021 (обновлено: 16:24 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПокупка, деньги
Покупка, деньги - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России.

"С 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Соответствующий проект приказа, которым будет утвержден порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов, подготовлен Минтрудом", — говорится в сообщении.

Проектом приказа уточняется последовательность действий территориальных органов ПФР при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.
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РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Пенсионный фонд РФОбщество
 
 
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