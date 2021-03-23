https://ria.ru/20210323/pensiya-1602443137.html
В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии
В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии
Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:26
2021-03-23T11:26
2021-03-23T16:24
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России.Проектом приказа уточняется последовательность действий территориальных органов ПФР при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.
https://ria.ru/20210316/pensiya-1601410697.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество