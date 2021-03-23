https://ria.ru/20210323/pensiya-1602443137.html

В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии

В России изменится порядок назначения социальных доплат к пенсии

Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:26

2021-03-23T11:26

2021-03-23T16:24

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться проактивно, то есть без заявления, с 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Минтруда России.Проектом приказа уточняется последовательность действий территориальных органов ПФР при обмене информацией с уполномоченными органами исполнительной власти регионов.

https://ria.ru/20210316/pensiya-1601410697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество