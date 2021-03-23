https://ria.ru/20210323/parlament-1602303122.html

Процедура выборов в парламент Израиля

Процедура выборов в парламент Израиля

В соответствии с законодательством, высшим законодательным органом Израиля является Кнессет (парламент). РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:49

2021-03-23T07:49

2021-03-23T07:49

кнессет израиля

израиль

справки

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В соответствии с законодательством, высшим законодательным органом Израиля является Кнессет (парламент). Процедура выборов регламентируется двумя основными законами: "Основной закон о Кнессете" (1958) и "Закон о выборах в Кнессет" (1969).Израильский парламент является однопалатным и состоит из 120 депутатов. Выборы в парламент проводятся раз в четыре года, однако сам Кнессет или премьер-министр могут принять решение передвинуть их на более ранний срок. В некоторых случаях парламент может работать более четырех лет.Государство Израиль является одним избирательным округом. В Израиле принята общегосударственная система выборов, основанная на принципе пропорциональности. Избиратели голосуют за партийный список, а не за конкретного кандидата.Принимать участие в голосовании могут граждане страны, достигшие 18 лет. Каждый избиратель имеет только один голос.Избранным могут быть лица, являющиеся гражданами Израиля и достигшие 21 года.Баллотироваться на выборах в Кнессет не имеют права: президент страны, государственный контролер, судьи, офицеры действующих войск, высокопоставленные государственные работники. Для выставления своей кандидатуры им необходимо уволиться, по меньшей мере, за 100 дней или за шесть месяцев до выборов. Согласно закону о партиях от 1992 года, к участию в выборах допускаются зарегистрированные партии, подавшие в Центральную избирательную комиссию Израиля списки кандидатов в депутаты для регистрации. Несколько партий могут подать единый список своих кандидатов. Неформальным образом партия может добавить к своему списку людей или группы лиц, не являющихся ее членами и не зарегистрированных как самостоятельная партия.В некоторых партиях проходят предварительные выборы (праймериз). На них члены партии избирают кандидатов, которые будут баллотироваться в Кнессет. Выборы проводятся в третий вторник месяца хешван того года, в который заканчивается срок полномочий уходящего состава парламента. При этом если год был високосным, то выборы будут проводиться в первый вторник этого месяца.Кнессет может быть досрочно распущен, если он не смог принять закон о госбюджете в течение трех месяцев с начала бюджетного года (1 января) или при наличии рекомендации премьер-министра, получившего согласие президента страны.Парламент имеет право принять решение о досрочном роспуске действующего состава при помощи голосования. Для этого необходимо, чтобы за самороспуск выступило простое большинство депутатов парламента.Досрочные выборы проводятся во вторник, в течение 90 дней с момента принятия решения. Кнессет имеет право большинством голосов депутатов в течение пяти дней, но не позднее, чем через 100 дней с момента принятия решения о самороспуске назначить более позднюю дату проведения выборов.В декабре 2020 года израильский парламент был досрочно распущен и назначил новые выборы на 23 марта 2021 года. День выборов провозглашается всеобщим выходным днем. В день выборов междугородний общественный транспорт функционирует бесплатно, чтобы все избиратели могли свободно добраться до своего избирательного участка, к которому они приписаны.Каждый участник голосования должен быть заранее зарегистрирован в списке избирателей. Перед выборами каждый избиратель получает по почте извещение с адресом участка, который зависит от места жительства. Его также можно узнать на сайте Центральной избирательной комиссии.Голосование проводится с 7.00 до 22.00, в небольших населенных пунктах участки открыты с 8.00 до 20.00.Каждый избиратель может голосовать только на том избирательном участке, к которому он относится. Для людей, имеющих ограничения в передвижении предусмотрены специально оборудованные участки. В 2021 году в условиях пандемии коронавируса, чтобы избежать очередей, открыты дополнительные избирательные участки. Кроме того, избиратели, которые в день выборов будут находится на карантине, голосуют на отдельных участках для находящихся на карантине. Подтвержденные больные коронавирусом будут голосовать на особых избирательных участках для больных коронавирусом. Время работы таких участков – с 8.00 до 19.00. Проголосовать на них смогут те граждане, которые не страдают такими симптомами, как температура 38 и выше, кашель, затрудненное дыхание в день выборов или ранее. Избиратели должны прибыть на участок на личном транспорте, желательно без сопровождающих, и, не останавливаясь где-либо по дороге на участок.Также впервые граждане Израиля прилетающие из-за границы смогут проголосовать прямо в аэропорту Бен-Гурион. На избирательных участках должен соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Прибывший участник голосования должен представить комиссии документ, удостоверяющий личность, и получить конверт. В кабине для голосования лежат бюллетени всех списков, баллотирующихся на выборах в Кнессет, а также пустые белые бланки и ручка с синими чернилами.Избирателю необходимо выбрать только один избирательный бюллетень, на котором напечатаны буква, сочетание букв или условное обозначение списка, которому он хочет отдать свой голос. Избиратель имеет право использовать пустой белый избирательный бюллетень, который лежит рядом с напечатанными бюллетенями. На пустом бюллетене он может написать от руки (только на иврите или на арабском языке) букву и условное обозначение списка кандидатов, которому хочет отдать свой голос. В избирательный конверт следует вложить только один бюллетень. Следует выйти из кабины, держа в руках закрытый избирательный конверт, подойти к избирательной урне, и на глазах членов избирательной комиссии собственноручно опустить конверт в урну.Если в конверте окажутся два или три одинаковых бюллетеня, то голос избирателя будет учтен (но считается только один бюллетень), однако если в конверте будут обнаружены более трех одинаковых бюллетеней или карточки разных списков, то голос избирателя аннулируется.В некоторых случаях избиратели (служащие в армии, больные, заключенные и т.п.) могут голосовать на другом участке. В этом случае голосование проходит с использованием двойных конвертов. Бюллетень кладется в конверт, а затем помещается в дополнительный конверт с указанными личными данными.Лица с нарушениями зрения могут голосовать самостоятельно при помощи сопровождающего или специальных приспособлений, считывающих информацию с избирательных бюллетеней. Количество мандатов, которые получает каждый партийный список, пропорционально числу голосов принявших участие в выборах избирателей. Минимальный процентный барьер для партийных списков составляет 3,25% всех голосов.Распределение мест в Кнессете осуществляется в соответствии с долей голосов, отданных за каждый список. Деление происходит следующим образом: общее число голосов, отданных партиям, прошедшим процентный барьер, делят на 120 (число депутатских мандатов), и, таким образом, устанавливают количество голосов, приходящихся на одно место в Кнессете.В Кнессет входят те кандидаты, которые были занесены в партийный список, согласно очередности. Если определенная партия получила число голосов, достаточное для 10 мест, кандидаты, занимающие 10 первых строчек в списке, попадут в парламент. Благодаря установленному электоральному барьеру минимальная фракция состоит из двух депутатов. В случае смерти одного из претендентов либо его выхода из членства, его место занимает следующий в списке кандидат.Результаты выборов публикуются в газете "Решумот" в течение восьми дней с момента окончания выборов. Перед вступлением в должность депутаты приносят присягу.Первое заседание нового парламента состоится после публикации результатов, в течение 14 дней со дня выборов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кнессет израиля, израиль, справки