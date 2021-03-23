https://ria.ru/20210323/otnosheniya-1602537782.html
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Курса на конфронтацию с Европейским союзом никогда не было во внешней политике России, заявления еврочиновников, что якобы РФ виновна в ухудшении политического... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:55
2021-03-23T18:55
2021-03-23T18:55
россия
ван и (политик)
сергей лавров
брюссель
евросоюз
сергей железняк
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Курса на конфронтацию с Европейским союзом никогда не было во внешней политике России, заявления еврочиновников, что якобы РФ виновна в ухудшении политического климата, – попытка переложить ответственность, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.В минувший вторник после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров во вторник с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И констатировал, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем.Он отметил, что в ЕС давно приняли правила поведения в отношении России, которые включают, например, выполнение Минских соглашений, вопросы энергетической безопасности ЕС, развитие партнерства с Россией в решении международных вопросов, которые важны для ЕС, и так называемая поддержка российского гражданского общества.Железняк также отметил, что поддержку гражданского общества в России Брюссель также понимает "крайне оригинально, а проще говоря – как форму вмешательства во внутренние дела суверенной страны", однако при этом "неоправданно жестокие расправы" с митингующими в странах ЕС не являются для Брюсселя поводом для беспокойства и обвинений в нарушениях прав человека.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
https://ria.ru/20210323/lavrov-1602521847.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, брюссель, евросоюз, сергей железняк, украина, в мире