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Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Курса на конфронтацию с Европейским союзом никогда не было во внешней политике России, заявления еврочиновников, что якобы РФ виновна в ухудшении политического... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:55
2021-03-23T18:55
россия
ван и (политик)
сергей лавров
брюссель
евросоюз
сергей железняк
украина
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Курса на конфронтацию с Европейским союзом никогда не было во внешней политике России, заявления еврочиновников, что якобы РФ виновна в ухудшении политического климата, – попытка переложить ответственность, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.В минувший вторник после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров во вторник с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И констатировал, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем.Он отметил, что в ЕС давно приняли правила поведения в отношении России, которые включают, например, выполнение Минских соглашений, вопросы энергетической безопасности ЕС, развитие партнерства с Россией в решении международных вопросов, которые важны для ЕС, и так называемая поддержка российского гражданского общества.Железняк также отметил, что поддержку гражданского общества в России Брюссель также понимает "крайне оригинально, а проще говоря – как форму вмешательства во внутренние дела суверенной страны", однако при этом "неоправданно жестокие расправы" с митингующими в странах ЕС не являются для Брюсселя поводом для беспокойства и обвинений в нарушениях прав человека.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html
https://ria.ru/20210323/lavrov-1602521847.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, брюссель, евросоюз, сергей железняк, украина, в мире

Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией

18:55 23.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Курса на конфронтацию с Европейским союзом никогда не было во внешней политике России, заявления еврочиновников, что якобы РФ виновна в ухудшении политического климата, – попытка переложить ответственность, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В минувший вторник после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров во вторник с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И констатировал, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем.
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"Курса на конфронтацию с Европейским союзом никогда не было во внешней политике России. Европа – ближайший сосед, и со многими странами континента у нас партнерские отношения, построенные на взаимовыгодной основе. Заявления чиновников ЕС о том, что якобы Россия виновна в ухудшении политического климата, – это попытка переложить ответственность на нашу страну за отсутствие конструктивного диалога Москвы и Брюсселя", - сказал Железняк РИА Новости.

Он отметил, что в ЕС давно приняли правила поведения в отношении России, которые включают, например, выполнение Минских соглашений, вопросы энергетической безопасности ЕС, развитие партнерства с Россией в решении международных вопросов, которые важны для ЕС, и так называемая поддержка российского гражданского общества.
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"Во что выливаются эти принципы на деле, мы уже неоднократно видели. Запад требует от Москвы, а не от Киева, выполнения Минских соглашений, в которых Россия, так же как Франция и Германия, играет роль посредника. С тем же успехом мы можем требовать от Берлина или Парижа выполнения этих соглашений, вместо того, чтобы настаивать на выполнении обязательств от властей Украины. Но брюссельские чиновники упорно продолжают настаивать на этом абсурде, потакая Киеву в саботаже Минских договоренностей и способствуя сохранению напряженности на Донбассе", - добавил парламентарий.

Железняк также отметил, что поддержку гражданского общества в России Брюссель также понимает "крайне оригинально, а проще говоря – как форму вмешательства во внутренние дела суверенной страны", однако при этом "неоправданно жестокие расправы" с митингующими в странах ЕС не являются для Брюсселя поводом для беспокойства и обвинений в нарушениях прав человека.
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"Похоже, что защита национального суверенитета, который Россия ставит во главу угла своей внешней политики, не вписывается в рамки "европейских ценностей" в трактовке брюссельских чинуш, растерявших чувство национальной гордости, собственную идентичность и ощущение реальности. Наша страна всегда готова к диалогу и конструктивному взаимодействию, но только при соблюдении законности и полном уважении партнеров к нашим национальным интересам", - заключил Железняк.

В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.
 
РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровБрюссельЕвросоюзСергей ЖелезнякУкраинаВ мире
 
 
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