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В Евросоюзе ответили на заявление Лаврова об отсутствии отношений
В Евросоюзе ответили на заявление Лаврова об отсутствии отношений
Представитель Евросоюза после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии отношений заявил РИА Новости, что это Россия конфронтационно... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T14:42
2021-03-24T00:05
россия
сергей лавров
евросоюз
политика
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Представитель Евросоюза после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии отношений заявил РИА Новости, что это Россия конфронтационно настроена к ЕС.Отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, сказал ранее Лавров. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться"."Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому союзу. Когда Россия нарушает международное право и нарушает права человека, нам необходимо реагировать, и это то, что мы делали и будем продолжать делать, преследуя ценности и интересы безопасности ЕС", — продолжил представитель ЕС.Собеседник агентства отметил, что лидеры стран Евросоюза обсудят отношения между ЕС и Россией на саммите на текущей неделе.Накануне сообщалось, что главы МИД ЕС договорились придерживаться действующих пяти принципов в отношениях с Россией, которые предполагают сотрудничество при сохранении санкций до выполнения Минских договоренностей.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержку гражданского общества в России и связей между народами России и ЕС.
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
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россия, сергей лавров, евросоюз, политика

В Евросоюзе ответили на заявление Лаврова об отсутствии отношений

14:42 23.03.2021 (обновлено: 00:05 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Представитель Евросоюза после слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии отношений заявил РИА Новости, что это Россия конфронтационно настроена к ЕС.
Отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем, сказал ранее Лавров. По словам министра, Европа "эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться".

"Мы не комментируем комментарии. Отношения ЕС с Россией основаны на пяти принципах, и наше единство в этих рамках является нашим важнейшим достоянием. Председатель (Евросовета. — Прим. ред.) Шарль Мишель говорил с президентом (России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным не далее как вчера, и он очень четко (дал понять. — Прим. ред.), что это подход ЕС к России", — сказал представитель союза.

"Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому союзу. Когда Россия нарушает международное право и нарушает права человека, нам необходимо реагировать, и это то, что мы делали и будем продолжать делать, преследуя ценности и интересы безопасности ЕС", — продолжил представитель ЕС.
Собеседник агентства отметил, что лидеры стран Евросоюза обсудят отношения между ЕС и Россией на саммите на текущей неделе.
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В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержку гражданского общества в России и связей между народами России и ЕС.
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