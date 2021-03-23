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В Кремле отреагировали на призывы ужесточить отношение к США
В Кремле отреагировали на призывы ужесточить отношение к США
Большая часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к США не имеет отношения к политике Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:42
2021-03-23T13:16
дмитрий песков
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Большая часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к США не имеет отношения к политике Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции. Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности. И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми", — сказал Песков журналистам.Он отметил, что во время президентства Владимира Путина главным критерием международной политики России было ее соответствие национальным интересам.Песков при этом подчеркнул, что российский лидер всегда оставался приверженцем добрых отношений со всеми государствами."Но, конечно, их выстраивать в одиночку невозможно", — резюмировал он.Ранее в Кремле отношения России и США назвали очень плохими. Они ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма. Помимо этого, после президентских выборов в США в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве. Оба этих повода активно используются американской стороной для введения новых санкций. После избрания президентом Джо Байдена начался новый виток в политике ограничений. В частности, в марте Минторг США ввел санкции в сфере экспорта, связанного с национальной безопасностью. Россия неоднократно отвергала все эти обвинения.
https://ria.ru/20210321/antonov-1602184809.html
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дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле отреагировали на призывы ужесточить отношение к США

12:42 23.03.2021 (обновлено: 13:16 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Большая часть заявлений о необходимости ужесточить отношение к США не имеет отношения к политике Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы часто вокруг себя слышим разные разговоры. Большая часть этих разговоров, конечно же, не имеет никакого отношения к официальной позиции. Вы знаете, что любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе и на основе взаимности. И вы знаете, что мы сторонники добрых отношений со всеми", — сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что во время президентства Владимира Путина главным критерием международной политики России было ее соответствие национальным интересам.
Песков при этом подчеркнул, что российский лидер всегда оставался приверженцем добрых отношений со всеми государствами.
"Но, конечно, их выстраивать в одиночку невозможно", — резюмировал он.
Ранее в Кремле отношения России и США назвали очень плохими. Они ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма. Помимо этого, после президентских выборов в США в 2016 году Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве. Оба этих повода активно используются американской стороной для введения новых санкций. После избрания президентом Джо Байдена начался новый виток в политике ограничений. В частности, в марте Минторг США ввел санкции в сфере экспорта, связанного с национальной безопасностью.
Россия неоднократно отвергала все эти обвинения.
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