Голикова заявила о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений
14:53 23.03.2021 (обновлено: 15:04 23.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия проводит жёсткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Франция объявила о приостановке в понедельник, 15 марта. Через три дня премьер-министр Франции Жан Кастекс, опираясь на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины AstraZenecа, сообщил, что использование препарата будет возобновлено.
"Мы весьма аккуратно относимся вообще к каким-либо данным, которые связаны с последствиями применения тех или иных продуктов. Потому что мы не имеем возможности это до конца проверить на медицинских данных. Мы можем говорить в данном случае только о себе. И здесь я могу четко сказать, что страна осуществляет жесткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT, отвечая на просьбу прокомментировать информацию, что ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку.
По ее словам, "у нас по закону это обязательно, это положено". "И у нас в случае, если наступает поствакцинальное осложнение, всегда экстренное уведомление направляется в Роспотребнадзор для того, чтобы коллеги эту ситуацию оценили, для того, чтобы была установлена причинно-следственная связь, от вакцинации это или от каких-то других причин, и так далее", - отметила Голикова.