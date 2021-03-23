https://ria.ru/20210323/oslozhneniya-1602486802.html

Голикова заявила о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений

Голикова заявила о жестком мониторинге всех поствакцинальных осложнений

Россия проводит жёсткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:53

2021-03-23T14:53

2021-03-23T15:04

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия проводит жёсткий мониторинг всех поствакцинальных осложнений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку. Франция объявила о приостановке в понедельник, 15 марта. Через три дня премьер-министр Франции Жан Кастекс, опираясь на выводы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины AstraZenecа, сообщил, что использование препарата будет возобновлено.По ее словам, "у нас по закону это обязательно, это положено". "И у нас в случае, если наступает поствакцинальное осложнение, всегда экстренное уведомление направляется в Роспотребнадзор для того, чтобы коллеги эту ситуацию оценили, для того, чтобы была установлена причинно-следственная связь, от вакцинации это или от каких-то других причин, и так далее", - отметила Голикова.

https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602449999.html

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2021

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