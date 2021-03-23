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Одноклассники выяснили, как изменилось поведение пользователей соцсетей
Одноклассники выяснили, как изменилось поведение пользователей соцсетей
Одноклассники провели опрос о поведении пользователей в соцсетях и том, как оно изменилось со временем. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:38
2021-03-23T17:38
одноклассники
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Одноклассники провели опрос о поведении пользователей в соцсетях и том, как оно изменилось со временем. 84% опрошенных отметили, что пользуются соцсетями уже от 10 до 15 лет. 55% респондентов рассказали, что первой соцсетью, в которой появился их профиль, были Одноклассники, 36% — ВКонтакте. Еще 2% сообщили, что их первой соцсетью был YouTube, и по 1% опрошенных — Instagram или Facebook, 5% указали "другую соцсеть".С момента начала использования соцсетей 59% людей стали проводить в них больше времени. 30% опрошенных проводят примерно столько же времени, сколько они проводили в первый период после регистрации. 11% сообщили, что они стали уделять соцсетям меньше времени.За время существования соцсетей поменялся и контент, которым пользователи делятся со своими друзьями и близкими. Так, текстовые посты стали публиковать чаще только 24%, тогда как больше выкладывать фото и видео – 33% респондентов.ОК расспросили пользователей о том, для чего они в первую очередь используют соцсети сейчас. 62% респондентов ответили, что преимущественно для общения с близкими и друзьями, 54% – играют в игры, 49% – слушают музыку, 42% — смотрят видео.
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одноклассники

Одноклассники выяснили, как изменилось поведение пользователей соцсетей

17:38 23.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Одноклассники"
Страница социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Одноклассники провели опрос о поведении пользователей в соцсетях и том, как оно изменилось со временем.
84% опрошенных отметили, что пользуются соцсетями уже от 10 до 15 лет. 55% респондентов рассказали, что первой соцсетью, в которой появился их профиль, были Одноклассники, 36% — ВКонтакте. Еще 2% сообщили, что их первой соцсетью был YouTube, и по 1% опрошенных — Instagram или Facebook, 5% указали "другую соцсеть".
© пресс-служба ОК Одноклассники
Одноклассники - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© пресс-служба ОК
Одноклассники
С момента начала использования соцсетей 59% людей стали проводить в них больше времени. 30% опрошенных проводят примерно столько же времени, сколько они проводили в первый период после регистрации. 11% сообщили, что они стали уделять соцсетям меньше времени.
За время существования соцсетей поменялся и контент, которым пользователи делятся со своими друзьями и близкими. Так, текстовые посты стали публиковать чаще только 24%, тогда как больше выкладывать фото и видео – 33% респондентов.
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ОК расспросили пользователей о том, для чего они в первую очередь используют соцсети сейчас. 62% респондентов ответили, что преимущественно для общения с близкими и друзьями, 54% – играют в игры, 49% – слушают музыку, 42% — смотрят видео.
 
Одноклассники
 
 
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