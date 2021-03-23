Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602466100.html
ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников
ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников
Россиянам, чтобы обезопасить себя от мошенников, не следует сообщать кому-либо свои персональные данные, хранить данные карт на компьютере или в смартфоне, а... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:20
2021-03-23T13:26
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_a0db64ae1f4cfd47c672e553be791deb.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россиянам, чтобы обезопасить себя от мошенников, не следует сообщать кому-либо свои персональные данные, хранить данные карт на компьютере или в смартфоне, а также переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам, советует ЦБ."Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим средствам. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне", - пишет регулятор в докладе об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах. Также на всех используемых устройствах стоит установить и обязательно обновлять антивирусные программы.Кроме того, не стоит переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в официальных справочниках, добавляет ЦБ.Если на телефон приходит уведомление с просьбой подтвердить покупку и код, а следом раздается звонок от "рассеянного" человека, который говорит, что по ошибке указал чужой номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не стоит это делать. Регулятор поясняет, что, скорее всего, это мошенники пытаются выманить код, чтобы списать со счета средства или подписать своего собеседника на ненужный платный сервис.Наконец, Банк России напомнил и об излюбленной мошенниками схеме звонка якобы от службы безопасности банка. Если поступил такой звонок, то стоит положить трубку, перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте организации, и уточнить полученную информацию.
https://ria.ru/20210323/moshennik-1602417661.html
https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_6e0a791d4c69c360da160389e10765dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), происшествия

ЦБ дал советы, как не стать жертвой мошенников

13:20 23.03.2021 (обновлено: 13:26 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россиянам, чтобы обезопасить себя от мошенников, не следует сообщать кому-либо свои персональные данные, хранить данные карт на компьютере или в смартфоне, а также переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам, советует ЦБ.
"Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим средствам. Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне", - пишет регулятор в докладе об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах. Также на всех используемых устройствах стоит установить и обязательно обновлять антивирусные программы.
Счетчик учета воды - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 07:11
Назван способ отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника
Кроме того, не стоит переходить по неизвестным ссылкам или перезванивать по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон верным, всегда сверяйте адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера проверяйте в официальных справочниках, добавляет ЦБ.
Если на телефон приходит уведомление с просьбой подтвердить покупку и код, а следом раздается звонок от "рассеянного" человека, который говорит, что по ошибке указал чужой номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не стоит это делать. Регулятор поясняет, что, скорее всего, это мошенники пытаются выманить код, чтобы списать со счета средства или подписать своего собеседника на ненужный платный сервис.
"Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую", - советует ЦБ.
Наконец, Банк России напомнил и об излюбленной мошенниками схеме звонка якобы от службы безопасности банка. Если поступил такой звонок, то стоит положить трубку, перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте организации, и уточнить полученную информацию.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:30
Стало известно, кем чаще всего представляются телефонные мошенники
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния