https://ria.ru/20210323/moshenniki-1602454192.html
Стало известно, кем чаще всего представляются телефонные мошенники
Стало известно, кем чаще всего представляются телефонные мошенники
Телефонные мошенники в России чаще всего прикидываются сотрудниками банков, однако в последнее время стали распространены случаи, когда они связываются с... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:30
2021-03-23T12:30
2021-03-23T12:30
центральный банк рф (цб рф)
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники в России чаще всего прикидываются сотрудниками банков, однако в последнее время стали распространены случаи, когда они связываются с клиентами банков под видом правоохранителей, говорится в обзоре Банка России об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах."Выяснилось, что в большинстве случаев (порядка 57%) мошенники представляются сотрудниками службы безопасности той или иной финансовой организации, а также просто сообщают, что звонят из кредитной организации, обслуживающей счет гражданина (41% случаев)", - сказано в документе.С конца 2020 года также наблюдается существенный рост числа инцидентов, связанных со звонками злоумышленников от имени сотрудников правоохранительных органов, указал ЦБ.В целом, обладая персональными данными жертвы, мошенники могут с легкостью представляться сотрудниками не только финансовых, но и страховых организаций, а также государственных органов, отметил регулятор.В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону. "Злоумышленники также используют канал электронных сообщений (СМС, мессенджеры) при совершении мошеннических действий на таких сервисах, как "Юла" или "Авито", - сказано в материалах.Мошенники используют переписку с жертвами для псевдопокупки или "продажи" товаров или услуг, уточнил регулятор.
https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html
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центральный банк рф (цб рф), общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Телефонные мошенники в России чаще всего прикидываются сотрудниками банков, однако в последнее время стали распространены случаи, когда они связываются с клиентами банков под видом правоохранителей, говорится в обзоре Банка России
об основных видах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах.
"Выяснилось, что в большинстве случаев (порядка 57%) мошенники представляются сотрудниками службы безопасности той или иной финансовой организации, а также просто сообщают, что звонят из кредитной организации, обслуживающей счет гражданина (41% случаев)", - сказано в документе.
С конца 2020 года также наблюдается существенный рост числа инцидентов, связанных со звонками злоумышленников от имени сотрудников правоохранительных органов, указал ЦБ.
В целом, обладая персональными данными жертвы, мошенники могут с легкостью представляться сотрудниками не только финансовых, но и страховых организаций, а также государственных органов, отметил регулятор.
В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону. "Злоумышленники также используют канал электронных сообщений (СМС, мессенджеры) при совершении мошеннических действий на таких сервисах, как "Юла" или "Авито", - сказано в материалах.
Мошенники используют переписку с жертвами для псевдопокупки или "продажи" товаров или услуг, уточнил регулятор.