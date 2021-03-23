Прогнозировать уборку коммунальщикам Москвы помогают 39 метеокомплексов
19:09 23.03.2021 (обновлено: 13:41 29.03.2021)
© Фото : официальный сайт ГБУ "Автомобильные дороги" города МосквыАвтоматизированный метеокомплекс в Москве
"Чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад, техники и противогололедных материалов нужно для устранения ее последствий, городским службам необходим точный прогноз. Для этого работает Управление метеорологических установок. В него каждый час поступают данные с 39 автоматических дорожных метеокомплексов, расположенных по всему городу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что метеокомплексы фиксируют высоту снежного покрова, температуру дорожного покрытия, скорость и направление ветра. Высокоточные приборы определяют тип осадков, температуру замерзания воды на поверхности дороги, показатели коэффициента сцепления и скользкости.
"Для сбора этих данных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова – лазерные лучи", - дополняется в сообщении.