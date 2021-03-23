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Прогнозировать уборку коммунальщикам Москвы помогают 39 метеокомплексов
Прогнозировать уборку коммунальщикам Москвы помогают 39 метеокомплексов
Почти 40 дорожных автоматизированных метеокомплексов круглосуточно помогают в уборке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-23T19:09
2021-03-29T13:41
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 40 дорожных автоматизированных метеокомплексов круглосуточно помогают в уборке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что метеокомплексы фиксируют высоту снежного покрова, температуру дорожного покрытия, скорость и направление ветра. Высокоточные приборы определяют тип осадков, температуру замерзания воды на поверхности дороги, показатели коэффициента сцепления и скользкости.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Прогнозировать уборку коммунальщикам Москвы помогают 39 метеокомплексов

19:09 23.03.2021 (обновлено: 13:41 29.03.2021)
 
© Фото : официальный сайт ГБУ "Автомобильные дороги" города МосквыАвтоматизированный метеокомплекс в Москве
Автоматизированный метеокомплекс в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : официальный сайт ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Почти 40 дорожных автоматизированных метеокомплексов круглосуточно помогают в уборке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад, техники и противогололедных материалов нужно для устранения ее последствий, городским службам необходим точный прогноз. Для этого работает Управление метеорологических установок. В него каждый час поступают данные с 39 автоматических дорожных метеокомплексов, расположенных по всему городу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что метеокомплексы фиксируют высоту снежного покрова, температуру дорожного покрытия, скорость и направление ветра. Высокоточные приборы определяют тип осадков, температуру замерзания воды на поверхности дороги, показатели коэффициента сцепления и скользкости.
"Для сбора этих данных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова – лазерные лучи", - дополняется в сообщении.
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