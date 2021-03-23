Прогнозировать уборку коммунальщикам Москвы помогают 39 метеокомплексов

"Чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад, техники и противогололедных материалов нужно для устранения ее последствий, городским службам необходим точный прогноз. Для этого работает Управление метеорологических установок. В него каждый час поступают данные с 39 автоматических дорожных метеокомплексов, расположенных по всему городу", - говорится в сообщении.