Макрон призвал "российские силы" покинуть Ливию
© AP Photo / Alastair GrantПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alastair Grant
ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Иностранные силы, в том числе турецкие и российские, должны покинуть территорию Ливии как можно быстрее, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы все вместе должны попытаться сделать так, чтобы иностранные силы, которые находятся на территории Ливии, покинули ее как можно быстрее. Турецкие боевые силы, российские боевые силы, иностранные бойцы, импортированные ими или другими на землю Ливии, должны ее покинуть как можно быстрее", - сказал Макрон по итогам встречи в Елисейском дворце с главой Президентского совета Ливии Мухаммадом Менфи и его заместителем Мусой аль-Кони.
19 марта, 08:00"Каддафи предвидел это": что интервенты устроили в Ливии
Французский лидер подчеркнул, что только военные силы Ливии имеют легитимность и они должны обеспечивать безопасность на территории страны.
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара.
Как заявил в конце 2020 года в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя, "западные коллеги в основном ссылаются на информацию группы экспертов комитета 1970 СБ по Ливии". По его словам, примечательно, что доклады, где упоминается Россия, "вопреки их закрытому характеру постоянно сливаются в прессу".
15 февраля, 12:14Экс-соратник Каддафи обвинил Запад в организации переворота в Ливии
Небензя подчеркивал, что большей частью эта информация "построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении". Постпред называл это очевидным заказом. По его словам, у Москвы нет сомнений относительно западного происхождения некоторых неназванных источников, на которые ссылаются эксперты. Постпред заявлял, что "это те же самые западные страны, которые в 2011 году и разрушили ливийскую государственность, спровоцировали продолжающийся до сих пор кризис".
В начале февраля в Женеве форум ливийского политического диалога под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
29 июня 2020, 08:00США так надеялись на "русский след" в Ливии, что упустили египетский
Новым главой Президентского совета по итогам проведенного голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Его заместителями в Президентском совете стали Муса аль-Куни и Абдалла Хуссейн аль-Лафи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Новое руководство должно покончить с двоевластием в Ливии, где последние несколько лет происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживает Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.