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Григорий Лепс объяснил, почему отказывается от музыкальных наград
Григорий Лепс объяснил, почему отказывается от музыкальных наград
Григорий Лепс в программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему больше не участвует в конкурсах и не претендует на музыкальные награды. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:10
2021-03-23T14:10
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шоу-бизнес
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григорий лепс
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Григорий Лепс в программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему больше не участвует в конкурсах и не претендует на музыкальные награды.Певец, который за почти 40 лет профессиональной карьеры десятки раз становился лауреатом самых престижных премий, считает, что пришло время уступить дорогу молодым артистам.Он отметил, что приходит на церемонии награждений, когда его приглашают, выступает на них, но только как артист, который не номинируется ни на одну из премий.Однако это не означает, что Григорий Лепс "сошел с дистанции". "Пока силы есть, мы будем работать, будем писать", — сказал певец, добавив, что дальше — "как будет получаться".Он также признался, что к своим 58 годам добился всего, о чем мечтал, но останавливаться на достигнутом не намерен, поскольку всегда можно придумать что-то еще.
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музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, григорий лепс

Григорий Лепс объяснил, почему отказывается от музыкальных наград

14:10 23.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкPre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Григорий Лепс в программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему больше не участвует в конкурсах и не претендует на музыкальные награды.
Певец, который за почти 40 лет профессиональной карьеры десятки раз становился лауреатом самых престижных премий, считает, что пришло время уступить дорогу молодым артистам.
"Им это нужно. Я как бы свое уже взял, поэтому думаю, что мне это ни к чему", пояснил Лепс.
Он отметил, что приходит на церемонии награждений, когда его приглашают, выступает на них, но только как артист, который не номинируется ни на одну из премий.
Однако это не означает, что Григорий Лепс "сошел с дистанции". "Пока силы есть, мы будем работать, будем писать", сказал певец, добавив, что дальше "как будет получаться".
Он также признался, что к своим 58 годам добился всего, о чем мечтал, но останавливаться на достигнутом не намерен, поскольку всегда можно придумать что-то еще.
Певец Григорий Лепс и оперная певица Хибла Герзмава во время съемок программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:54Культура
Григорий Лепс и Хибла Герзмава представили совместный трек "Ящик Пандоры"
 
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