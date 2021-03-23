https://ria.ru/20210323/leps-1602462082.html

Григорий Лепс объяснил, почему отказывается от музыкальных наград

Григорий Лепс объяснил, почему отказывается от музыкальных наград

Григорий Лепс в программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему больше не участвует в конкурсах и не претендует на музыкальные награды. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:10

2021-03-23T14:10

2021-03-23T14:10

шоубиз

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григорий лепс

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Григорий Лепс в программе Пятого канала "Светская хроника" объяснил, почему больше не участвует в конкурсах и не претендует на музыкальные награды.Певец, который за почти 40 лет профессиональной карьеры десятки раз становился лауреатом самых престижных премий, считает, что пришло время уступить дорогу молодым артистам.Он отметил, что приходит на церемонии награждений, когда его приглашают, выступает на них, но только как артист, который не номинируется ни на одну из премий.Однако это не означает, что Григорий Лепс "сошел с дистанции". "Пока силы есть, мы будем работать, будем писать", — сказал певец, добавив, что дальше — "как будет получаться".Он также признался, что к своим 58 годам добился всего, о чем мечтал, но останавливаться на достигнутом не намерен, поскольку всегда можно придумать что-то еще.

https://ria.ru/20201230/leps-1591584393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, григорий лепс