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"Все — приплыли": Кудрявцева рассказала, как попала в больницу
"Все — приплыли": Кудрявцева рассказала, как попала в больницу
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что произошло перед тем, как попала в больницу. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:41
2021-03-23T14:41
шоубиз
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что произошло перед тем, как попала в больницу.Так, во время съемок ей стало плохо: она почувствовала боль в груди, а голову заволокло "туманом". В итоге ее увезли на скорой в больницу.Обследования показали, что телеведущая здорова и ничего критичного не произошло. По словам Кудрявцевой, причиной стали стресс и отсутствие отдыха."На этом фоне сдает физика, ну и еще моя мнительность и тревожность", — пояснила она.Вчера телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее госпитализировали, не уточнив детали случившегося. Позднее пиар-менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди рассказал, что ведущая чувствует себя хорошо и проходит обследование.
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лера кудрявцева

"Все — приплыли": Кудрявцева рассказала, как попала в больницу

14:41 23.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что произошло перед тем, как попала в больницу.
Так, во время съемок ей стало плохо: она почувствовала боль в груди, а голову заволокло "туманом". В итоге ее увезли на скорой в больницу.

"Ехать с мигалками еще тот стресс, и ощущение, что все — приплыли", — призналась она.

Обследования показали, что телеведущая здорова и ничего критичного не произошло. По словам Кудрявцевой, причиной стали стресс и отсутствие отдыха.
"На этом фоне сдает физика, ну и еще моя мнительность и тревожность", — пояснила она.
Вчера телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее госпитализировали, не уточнив детали случившегося. Позднее пиар-менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди рассказал, что ведущая чувствует себя хорошо и проходит обследование.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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