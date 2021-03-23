https://ria.ru/20210323/kudryavtseva-1602479381.html
"Все — приплыли": Кудрявцева рассказала, как попала в больницу
"Все — приплыли": Кудрявцева рассказала, как попала в больницу
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что произошло перед тем, как попала в больницу. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:41
2021-03-23T14:41
2021-03-23T14:41
шоубиз
лера кудрявцева
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что произошло перед тем, как попала в больницу.Так, во время съемок ей стало плохо: она почувствовала боль в груди, а голову заволокло "туманом". В итоге ее увезли на скорой в больницу.Обследования показали, что телеведущая здорова и ничего критичного не произошло. По словам Кудрявцевой, причиной стали стресс и отсутствие отдыха."На этом фоне сдает физика, ну и еще моя мнительность и тревожность", — пояснила она.Вчера телеведущая рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее госпитализировали, не уточнив детали случившегося. Позднее пиар-менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди рассказал, что ведущая чувствует себя хорошо и проходит обследование.
https://ria.ru/20210121/kudryavtseva-1593931807.html
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лера кудрявцева