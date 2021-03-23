https://ria.ru/20210323/kudrin-1602458694.html

Путин встретится с главой Счетной палаты

Путин встретится с главой Счетной палаты

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:50

2021-03-23T12:50

2021-03-23T12:50

алексей кудрин

счетная палата рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится международный телефонный разговор главы государства, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным. Глава Счетной палаты доложит о том, как ведомство работало в прошлом году и какие основные вопросы сейчас на повестке. Ведомство очень важное", - сказал представитель Кремля.Кроме того, как отметил Песков, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор.

https://ria.ru/20210323/privivka-1602456508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кудрин, счетная палата рф, дмитрий песков, владимир путин, политика