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Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:50
2021-03-23T12:50
алексей кудрин
счетная палата рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится международный телефонный разговор главы государства, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле. У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным. Глава Счетной палаты доложит о том, как ведомство работало в прошлом году и какие основные вопросы сейчас на повестке. Ведомство очень важное", - сказал представитель Кремля.Кроме того, как отметил Песков, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор.
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алексей кудрин, счетная палата рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с главой Счетной палаты

12:50 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с Алексеем Кудриным, тот доложит о работе возглавляемой им Счетной палаты, также, возможно, состоится международный телефонный разговор главы государства, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. У него запланирована в середине дня встреча с Алексеем Кудриным. Глава Счетной палаты доложит о том, как ведомство работало в прошлом году и какие основные вопросы сейчас на повестке. Ведомство очень важное", - сказал представитель Кремля.
Кроме того, как отметил Песков, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор.
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Алексей КудринСчетная палата РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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