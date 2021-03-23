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Эксперты Мосприроды отыскали на Яузе чирка-свистунка, шилохвость и свиязь
Эксперты Мосприроды отыскали на Яузе чирка-свистунка, шилохвость и свиязь
Специалисты Мосприроды на реке Яуза в черте столицы обнаружили редкие для города виды водоплавающих птиц, в частности чирка-свистунка, шилохвость и свиязь,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-23T12:48
2021-03-23T12:48
2021-03-29T12:50
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Специалисты Мосприроды на реке Яуза в черте столицы обнаружили редкие для города виды водоплавающих птиц, в частности чирка-свистунка, шилохвость и свиязь, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды... на реке Яузе заметили краснокнижного чирка-свистунка и других не характерных для Москвы водоплавающих - шилохвость и свиязь. Там же была замечена кряква необычного, очень светлого окраса", - говорится в сообщении.Отмечается, что утки названных видов мирно сосуществуют с кряквами, самыми многочисленными в Москве представителями утиных. При этом, чтобы выделить "чужаков" среди крякв, совсем не обязательно быть специалистом.Свиязь считается преимущественно северной таежной птицей. Чирок-свистунок - самая мелкая утка среди перечисленных - занесен в Красную книгу Москвы как исчезающий вид. Шилохвость является одной из самых распространенных в мире уток. "Затесалась в эту компанию и кряква-блондинка. В природе такие трансформации случаются. Остальные кряквы не обращают внимания на нестандартную внешность своей подруги и агрессии по отношению к ней не проявляют", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210315/mospriroda-1602311483.html
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мосприрода, москва