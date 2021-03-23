https://ria.ru/20210323/kosovo-1602507245.html

Страны Запада призвали косовских политиков объединиться

Страны Запада призвали косовских политиков объединиться

Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании официально призвали политиков правящей коалиции самопровозглашенного Косово и оппозицию объединиться... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:29

2021-03-23T16:29

2021-03-23T16:29

альбин курти

хашим тачи

нато

великобритания

франция

германия

косово

италия

сша

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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании официально призвали политиков правящей коалиции самопровозглашенного Косово и оппозицию объединиться для заботы о жителях края и избрать нового президента.Косовское "заксобрание" избрало в понедельник члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, программу и состав "правительства" которого вечером утвердило большинство депутатов. Парламентарии партии "Сербский список" не поддержали предложенный состав нового "кабмина", так как им предложили один министерский портфель вместо полагающихся двух.По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с 24 марта по 10 июня. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20210322/kosovo-1602400355.html

https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html

великобритания

франция

германия

косово

италия

сша

приштина

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альбин курти, хашим тачи, нато, великобритания, франция, германия, косово, италия, сша, приштина, в мире