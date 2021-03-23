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Страны Запада призвали косовских политиков объединиться
Страны Запада призвали косовских политиков объединиться
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании официально призвали политиков правящей коалиции самопровозглашенного Косово и оппозицию объединиться... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:29
2021-03-23T16:29
альбин курти
хашим тачи
нато
великобритания
франция
германия
косово
италия
сша
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании официально призвали политиков правящей коалиции самопровозглашенного Косово и оппозицию объединиться для заботы о жителях края и избрать нового президента.Косовское "заксобрание" избрало в понедельник члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, программу и состав "правительства" которого вечером утвердило большинство депутатов. Парламентарии партии "Сербский список" не поддержали предложенный состав нового "кабмина", так как им предложили один министерский портфель вместо полагающихся двух.По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с 24 марта по 10 июня. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210322/kosovo-1602400355.html
https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html
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альбин курти, хашим тачи, нато, великобритания, франция, германия, косово, италия, сша, приштина, в мире

Страны Запада призвали косовских политиков объединиться

16:29 23.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании официально призвали политиков правящей коалиции самопровозглашенного Косово и оппозицию объединиться для заботы о жителях края и избрать нового президента.
Косовское "заксобрание" избрало в понедельник члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности. Конюфца вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, программу и состав "правительства" которого вечером утвердило большинство депутатов. Парламентарии партии "Сербский список" не поддержали предложенный состав нового "кабмина", так как им предложили один министерский портфель вместо полагающихся двух.

"Сейчас, во время пандемии и экономических вызовов, Косово нуждается в целенаправленном лидерстве и функциональном управлении институтами, которые обеспечивают стабильность, включая президента. Ответ на эти вызовы потребует от лидеров политических партий и членов парламента поставить нужды граждан Косово выше политического разделения, оппозиции и правительству надо работать совместно над общими приоритетами, первой задачей станут выборы нового президента", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter диппредставительством США.

Лидер радикального косовско-албанского движения Самоопределение Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
22 марта, 21:47
В Косово выступили против "правительства" во главе с радикалом
По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО с 24 марта по 10 июня. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 20:07
Лавров призвал Евросоюз выполнять свою роль посредника по Косово
 
Альбин КуртиХашим ТачиНАТОВеликобританияФранцияГерманияКосовоИталияСШАПриштинаВ мире
 
 
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