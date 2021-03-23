https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602480687.html

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Коронавирусная инфекция в РФ отступила, но на лечении остается еще много пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:26

2021-03-23T14:26

2021-03-23T14:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Коронавирусная инфекция в РФ отступила, но на лечении остается еще много пациентов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остается высоким", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, терапию получают 380 тысяч пациентов, 103 тысячи из них - на стационарном лечении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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