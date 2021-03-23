https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html

На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса

На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине, установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:12

2021-03-23T12:12

2021-03-23T12:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

украина

в мире

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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине, установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.Ранее во вторник Степанов сообщил, что 11 476 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине, госпитализированы 2519 человек, летальных случаев - 333, выздоровели 8044 человека."Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек (скончались 333 человека за сутки - ред.)", - сказал Степанов на ежедневном брифинге.Средняя заполненность коек с кислородом составляет 55% по стране, однако в некоторых регионах, в частности в Киеве, заполненность существенно выше и "вызывает большое беспокойство".Напряженной остается ситуация в западных регионах: в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По словам Степанова, Львовская область превысила показатели попадания в наивысшую "красную" зону карантина. "Львовская область сегодня по показателям, по нашим индикаторам перешла в "красный" уровень эпидопасности. Уже вся область полностью попала в "красный" уровень эпидемической опасности… По всей стране распространен "британский штамм" коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивен: поражает молодых людей, более контагиозен, вызывает тяжелое течение болезни… он в три раза более заразен", - отметил он.

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html

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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире