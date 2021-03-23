Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html
На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса
На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине, установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:12
2021-03-23T12:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839900_0:751:2048:1903_1920x0_80_0_0_edf7c44057d47266c466932c25327ce3.jpg
КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине, установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.Ранее во вторник Степанов сообщил, что 11 476 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине, госпитализированы 2519 человек, летальных случаев - 333, выздоровели 8044 человека."Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек (скончались 333 человека за сутки - ред.)", - сказал Степанов на ежедневном брифинге.Средняя заполненность коек с кислородом составляет 55% по стране, однако в некоторых регионах, в частности в Киеве, заполненность существенно выше и "вызывает большое беспокойство".Напряженной остается ситуация в западных регионах: в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По словам Степанова, Львовская область превысила показатели попадания в наивысшую "красную" зону карантина. "Львовская область сегодня по показателям, по нашим индикаторам перешла в "красный" уровень эпидопасности. Уже вся область полностью попала в "красный" уровень эпидемической опасности… По всей стране распространен "британский штамм" коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивен: поражает молодых людей, более контагиозен, вызывает тяжелое течение болезни… он в три раза более заразен", - отметил он.
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602342797.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600839900_0:616:2048:2152_1920x0_80_0_0_fe3b8d33d5c79922ae546267f172c14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире

На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса

12:12 23.03.2021 (обновлено: 12:39 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины
Медицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине, установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Ранее во вторник Степанов сообщил, что 11 476 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине, госпитализированы 2519 человек, летальных случаев - 333, выздоровели 8044 человека.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:13Распространение коронавируса
На Украине выявили опасную мутацию британского штамма коронавируса
"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек (скончались 333 человека за сутки - ред.)", - сказал Степанов на ежедневном брифинге.
Средняя заполненность коек с кислородом составляет 55% по стране, однако в некоторых регионах, в частности в Киеве, заполненность существенно выше и "вызывает большое беспокойство".
Напряженной остается ситуация в западных регионах: в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По словам Степанова, Львовская область превысила показатели попадания в наивысшую "красную" зону карантина. "Львовская область сегодня по показателям, по нашим индикаторам перешла в "красный" уровень эпидопасности. Уже вся область полностью попала в "красный" уровень эпидемической опасности… По всей стране распространен "британский штамм" коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивен: поражает молодых людей, более контагиозен, вызывает тяжелое течение болезни… он в три раза более заразен", - отметил он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния