На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса
12:12 23.03.2021 (обновлено: 12:39 23.03.2021)
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины
КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 ухудшилась на Украине, установлен антирекорд смертности с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Ранее во вторник Степанов сообщил, что 11 476 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине, госпитализированы 2519 человек, летальных случаев - 333, выздоровели 8044 человека.
"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень трудный период. Сегодня у нас установлен такой антирекорд относительно числа умерших, впервые в стране это число превысило 300 человек (скончались 333 человека за сутки - ред.)", - сказал Степанов на ежедневном брифинге.
Средняя заполненность коек с кислородом составляет 55% по стране, однако в некоторых регионах, в частности в Киеве, заполненность существенно выше и "вызывает большое беспокойство".
Напряженной остается ситуация в западных регионах: в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. По словам Степанова, Львовская область превысила показатели попадания в наивысшую "красную" зону карантина. "Львовская область сегодня по показателям, по нашим индикаторам перешла в "красный" уровень эпидопасности. Уже вся область полностью попала в "красный" уровень эпидемической опасности… По всей стране распространен "британский штамм" коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивен: поражает молодых людей, более контагиозен, вызывает тяжелое течение болезни… он в три раза более заразен", - отметил он.