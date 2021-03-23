https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602442152.html
В России нет оснований для закрытия из-за коронавируса, заявила Голикова
В России нет оснований для закрытия из-за коронавируса, заявила Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса, страна находится в периоде стабилизации и снижения, РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:16
2021-03-23T11:16
2021-03-23T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588371172_0:55:2968:1724_1920x0_80_0_0_83e619bc18eadb69bd15b8b4e3d0c873.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса, страна находится в периоде стабилизации и снижения, он длится с декабря."Мы сейчас не видим оснований для закрытия. Мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причем этот период длится с декабря месяца", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.По ее словам, отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. В России идет устойчивое снижение заболевания.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588371172_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78ad44bbad1b7f9fc692e8e8e074b552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова