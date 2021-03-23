https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602442152.html

В России нет оснований для закрытия из-за коронавируса, заявила Голикова

В России нет оснований для закрытия из-за коронавируса, заявила Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса, страна находится в периоде стабилизации и снижения, РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:16

2021-03-23T11:16

2021-03-23T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия из-за коронавируса, страна находится в периоде стабилизации и снижения, он длится с декабря."Мы сейчас не видим оснований для закрытия. Мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причем этот период длится с декабря месяца", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.По ее словам, отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. В России идет устойчивое снижение заболевания.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова