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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:15

2021-03-23T11:15

2021-03-23T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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магаданская область

сахалинская область

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,01%, 2. Магаданская область, Сахалинская область 0,02%, 3. Республика Алтай 0,04%", - говорится в сообщении.

республика алтай

магаданская область

сахалинская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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