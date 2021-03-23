https://ria.ru/20210323/kooperatsiya-1602527591.html

Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию

Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию

Власти Липецкой области направят в этом году более 20 миллионов рублей на поддержку кредитной кооперации региона, сообщил журналистам губернатор области Игорь... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:59

2021-03-23T17:59

2021-03-23T17:59

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области направят в этом году более 20 миллионов рублей на поддержку кредитной кооперации региона, сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.Подводя итоги регионального форума "Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса", глава региона отметил, что кредитные кооперативы в Липецкой области решают важнейшие задачи в жизни сельского населения: оказывают финансовую поддержку через предоставление надёжных займов, формируют дополнительный источник инвестиций в экономику сельских территорий, сельского предпринимательства, нуждающихся в заёмных средствах и содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства, малого предпринимательства.В 2020 году сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами области было выдано займов на сумму 1, 2 миллиарда рублей. Также привлечено от членов кооперативов займов на сумму 534,3 миллиона рублей.Он добавил, что с 2013 по 2021 годы в Липецкой области созданы 311 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, услугами которых воспользовались почти 70 тысяч личных подсобных хозяйств.

https://ria.ru/20210319/tekhnopark-1602043262.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, экономика