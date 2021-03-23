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Липецкая область
https://ria.ru/20210323/kooperatsiya-1602527591.html
Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию
Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию
Власти Липецкой области направят в этом году более 20 миллионов рублей на поддержку кредитной кооперации региона, сообщил журналистам губернатор области Игорь... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:59
2021-03-23T17:59
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области направят в этом году более 20 миллионов рублей на поддержку кредитной кооперации региона, сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.Подводя итоги регионального форума "Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса", глава региона отметил, что кредитные кооперативы в Липецкой области решают важнейшие задачи в жизни сельского населения: оказывают финансовую поддержку через предоставление надёжных займов, формируют дополнительный источник инвестиций в экономику сельских территорий, сельского предпринимательства, нуждающихся в заёмных средствах и содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства, малого предпринимательства.В 2020 году сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами области было выдано займов на сумму 1, 2 миллиарда рублей. Также привлечено от членов кооперативов займов на сумму 534,3 миллиона рублей.Он добавил, что с 2013 по 2021 годы в Липецкой области созданы 311 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, услугами которых воспользовались почти 70 тысяч личных подсобных хозяйств.
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игорь артамонов, липецкая область, экономика

Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию

17:59 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области направят в этом году более 20 миллионов рублей на поддержку кредитной кооперации региона, сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.
Подводя итоги регионального форума "Кредитная кооперация: возможности развития бизнеса", глава региона отметил, что кредитные кооперативы в Липецкой области решают важнейшие задачи в жизни сельского населения: оказывают финансовую поддержку через предоставление надёжных займов, формируют дополнительный источник инвестиций в экономику сельских территорий, сельского предпринимательства, нуждающихся в заёмных средствах и содействуют развитию личных подсобных хозяйств, фермерства, малого предпринимательства.
В 2020 году сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами области было выдано займов на сумму 1, 2 миллиарда рублей. Также привлечено от членов кооперативов займов на сумму 534,3 миллиона рублей.
"Кредитная кооперация особенно важна для сельских жителей, которые не всегда имеют доступ к полному спектру банковских услуг. Сельские предприниматели получают возможность развивать производство, создавать рабочие места, реализовывать новые проекты, что положительно сказывается на уровне и качестве жизни населения", – сказал Артамонов.
Он добавил, что с 2013 по 2021 годы в Липецкой области созданы 311 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, услугами которых воспользовались почти 70 тысяч личных подсобных хозяйств.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
 
 
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