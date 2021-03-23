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В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности
В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности
РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:35
2021-03-23T19:36
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в МИД РФ."Двадцать третьего марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в сообщении российского министерства.По их итогам "выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", указали в МИД РФ.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности

19:35 23.03.2021 (обновлено: 19:36 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в МИД РФ.
"Двадцать третьего марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в сообщении российского министерства.
По их итогам "выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", указали в МИД РФ.
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 08:35
Американские эксперты оценили сотрудничество России и США в космосе
 
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