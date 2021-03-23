https://ria.ru/20210323/konsultatsiya-1602543868.html
В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности
В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности
РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:35
2021-03-23T19:35
2021-03-23T19:36
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в МИД РФ."Двадцать третьего марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в сообщении российского министерства.По их итогам "выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", указали в МИД РФ.
https://ria.ru/20210320/kosmos-1602092433.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире