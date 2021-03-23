https://ria.ru/20210323/konsultatsiya-1602543868.html

В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности

В МИД рассказали о консультациях с США по космической безопасности

РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:35

2021-03-23T19:35

2021-03-23T19:36

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РФ и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности, по итогам выражена заинтересованность в продолжении диалога, сообщили в МИД РФ."Двадцать третьего марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в сообщении российского министерства.По их итогам "выражена заинтересованность в продолжении диалога по данной проблематике", указали в МИД РФ.

https://ria.ru/20210320/kosmos-1602092433.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире