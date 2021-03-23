https://ria.ru/20210323/komary-1602485882.html
Ученые заставят малярийных комаров отказаться от человеческой крови
Ученые заставят малярийных комаров отказаться от человеческой крови
Российские и американские ученые собрали новые референсные геномы малярийных комаров, чтобы определить, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:49
2021-03-23T14:49
2021-03-23T14:49
россия
санкт-петербургский университет информационных технологий
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573861686_0:60:3425:1987_1920x0_80_0_0_712d01b44a5e59891d8f2f9d7de882e6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Российские и американские ученые собрали новые референсные геномы малярийных комаров, чтобы определить, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой крови, сообщает пресс-служба университета ИТМО, специалисты которого принимали участие в исследовании.К малярийным комарам относят 400 видов насекомых, а основными переносчиками считаются 30 из них. Малярию вызывает паразит Plasmodium, которого комары передают человеку при укусе. Как поясняет вуз, для борьбы с заболеванием необходимо понять, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей и их более безопасных "родственников".Сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия Университета ИТМО Антон Замятин сборку генома комара, когда множество коротких участков ДНК собирают в несколько длинных последовательностей, назвал задачей "среднего уровня сложности". По его словам, поскольку из одного комара получается мало генетического материала, ученым пришлось использовать материал со всей колонии.Исследования были начаты в 2018 году. Выделение генома и его секвенирование проводили в Политехническом университете Вирджинии, где в экспериментальных целях содержатся целые колонии насекомых, разделенных по видам. После этого специалисты университета ИТМО приступили к сборке генома.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030120.html
https://ria.ru/20200405/1569589436.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573861686_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1866b7f6bafd669e3a23b3bcfd8b7d28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербургский университет информационных технологий, сша, в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости.
Российские и американские ученые собрали новые референсные геномы малярийных комаров, чтобы определить, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой крови, сообщает пресс-служба университета ИТМО
, специалисты которого принимали участие в исследовании.
"Группа исследователей из Политехнического института Вирджинии, университета Джорджа Вашингтона и университета ИТМО представила новые данные для изучения поведения и физиологии двух видов малярийных комаров. Информация ускорит поиск участков генома, отвечающих за связь с возбудителем малярии, а также участков, связанных с привычкой кусать человека", - говорится в сообщении.
К малярийным комарам относят 400 видов насекомых, а основными переносчиками считаются 30 из них. Малярию вызывает паразит Plasmodium, которого комары передают человеку при укусе. Как поясняет вуз, для борьбы с заболеванием необходимо понять, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей и их более безопасных "родственников".
"Полученные знания могут помочь найти способ повлиять на "диету" конкретных видов, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо больше не переносили паразитов", - информирует ИТМО.
Сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия Университета ИТМО Антон Замятин сборку генома комара, когда множество коротких участков ДНК собирают в несколько длинных последовательностей, назвал задачей "среднего уровня сложности". По его словам, поскольку из одного комара получается мало генетического материала, ученым пришлось использовать материал со всей колонии.
"В итоге мы видим все индивидуальные различия отдельных комаров, которые необходимо нивелировать, чтобы собрать референсный геном", - пояснил Замятин.
Исследования были начаты в 2018 году. Выделение генома и его секвенирование проводили в Политехническом университете Вирджинии, где в экспериментальных целях содержатся целые колонии насекомых, разделенных по видам. После этого специалисты университета ИТМО приступили к сборке генома.