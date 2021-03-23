https://ria.ru/20210323/komary-1602485882.html

Ученые заставят малярийных комаров отказаться от человеческой крови

Ученые заставят малярийных комаров отказаться от человеческой крови

Российские и американские ученые собрали новые референсные геномы малярийных комаров, чтобы определить, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:49

2021-03-23T14:49

2021-03-23T14:49

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Российские и американские ученые собрали новые референсные геномы малярийных комаров, чтобы определить, как заставить этих насекомых отказаться от человеческой крови, сообщает пресс-служба университета ИТМО, специалисты которого принимали участие в исследовании.К малярийным комарам относят 400 видов насекомых, а основными переносчиками считаются 30 из них. Малярию вызывает паразит Plasmodium, которого комары передают человеку при укусе. Как поясняет вуз, для борьбы с заболеванием необходимо понять, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей и их более безопасных "родственников".Сотрудник научно-образовательного центра геномного разнообразия Университета ИТМО Антон Замятин сборку генома комара, когда множество коротких участков ДНК собирают в несколько длинных последовательностей, назвал задачей "среднего уровня сложности". По его словам, поскольку из одного комара получается мало генетического материала, ученым пришлось использовать материал со всей колонии.Исследования были начаты в 2018 году. Выделение генома и его секвенирование проводили в Политехническом университете Вирджинии, где в экспериментальных целях содержатся целые колонии насекомых, разделенных по видам. После этого специалисты университета ИТМО приступили к сборке генома.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030120.html

https://ria.ru/20200405/1569589436.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербургский университет информационных технологий, сша, в мире