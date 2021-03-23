https://ria.ru/20210323/kiss-1602367581.html

Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку

Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку

Американский музыкант и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли в беседе с изданием USA Today заявил, что не видит смысла в том, чтобы вместе с остальными... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T00:53

2021-03-23T00:53

2021-03-23T00:53

культура

музыка

новости культуры

kiss

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский музыкант и вокалист рок-группы Kiss Пол Стэнли в беседе с изданием USA Today заявил, что не видит смысла в том, чтобы вместе с остальными участниками выпускать новую музыку.По мнению рокера, это будет как минимум "странно".Пол Стэнли добавил, слушатели действительно ждут, чтобы вышел новый альбом. Но когда это происходит, они говорят: "Это здорово. А теперь сыграйте свои старые хиты". Последний студийный альбом группы Kiss под названием "Monster" вышел в 2012-м году. Сборник стал 20-м в дискографии музыкантов. Тогда пластинка получила положительные оценки от критиков и попадала в первую десятку хит-парадов.

https://ria.ru/20201124/metallica-1586133218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, kiss