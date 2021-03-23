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https://ria.ru/20210323/izrail-1602508812.html
В Израиле рассказали, что пандемия коронавируса в стране идет на спад
В Израиле рассказали, что пандемия коронавируса в стране идет на спад
В Израиле пандемия коронавируса идет на спад, за последние сутки проведены 47 986 тестов, в 1,5 процентах случаев выявлялся коронавирус — это один из самых... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:17
2021-03-23T18:17
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Израиле пандемия коронавируса идет на спад, за последние сутки проведены 47 986 тестов, в 1,5 процентах случаев выявлялся коронавирус — это один из самых низких показателей с 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. Израиль остается одним из лидеров по темпам вакцинации. По данным министерства здравоохранения на 23 марта 2021, полностью вакцинированы около 50 процентов населения страны и около 69 процентов взрослого населения (старше 16 лет)."Положительная динамика укрепляет нашу уверенность в оптимистичных прогнозах по открытию границ для туристов летом 2021 года, – сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – Со своей стороны, мы продолжаем активно готовить новые правила по приему путешественников".По состоянию на 23 марта 2021, в Израиле все города считаются "зелеными" с точки зрения эпидемиологической ситуации. "Красными" остаются только пять населенных пунктов с количеством жителей менее 30 тысяч.
https://ria.ru/20210322/izrail-1602313316.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль

В Израиле рассказали, что пандемия коронавируса в стране идет на спад

18:17 23.03.2021
 
© Depositphotos / vvvitaКурорт Нетания, Израиль
Курорт Нетания, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / vvvita
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Израиле пандемия коронавируса идет на спад, за последние сутки проведены 47 986 тестов, в 1,5 процентах случаев выявлялся коронавирус — это один из самых низких показателей с 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Израиль остается одним из лидеров по темпам вакцинации. По данным министерства здравоохранения на 23 марта 2021, полностью вакцинированы около 50 процентов населения страны и около 69 процентов взрослого населения (старше 16 лет).
"Положительная динамика укрепляет нашу уверенность в оптимистичных прогнозах по открытию границ для туристов летом 2021 года, – сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – Со своей стороны, мы продолжаем активно готовить новые правила по приему путешественников".
По состоянию на 23 марта 2021, в Израиле все города считаются "зелеными" с точки зрения эпидемиологической ситуации. "Красными" остаются только пять населенных пунктов с количеством жителей менее 30 тысяч.
Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:47Туризм
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