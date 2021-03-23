https://ria.ru/20210323/izrail-1602508812.html

В Израиле рассказали, что пандемия коронавируса в стране идет на спад

В Израиле рассказали, что пандемия коронавируса в стране идет на спад

В Израиле пандемия коронавируса идет на спад, за последние сутки проведены 47 986 тестов, в 1,5 процентах случаев выявлялся коронавирус — это один из самых... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:17

2021-03-23T18:17

2021-03-23T18:17

вакцинация

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

новости - туризм

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151869/37/1518693753_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_b51be8e6387f86ae96bb3b0e199ae60a.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Израиле пандемия коронавируса идет на спад, за последние сутки проведены 47 986 тестов, в 1,5 процентах случаев выявлялся коронавирус — это один из самых низких показателей с 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства туризма страны. Израиль остается одним из лидеров по темпам вакцинации. По данным министерства здравоохранения на 23 марта 2021, полностью вакцинированы около 50 процентов населения страны и около 69 процентов взрослого населения (старше 16 лет)."Положительная динамика укрепляет нашу уверенность в оптимистичных прогнозах по открытию границ для туристов летом 2021 года, – сказал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. – Со своей стороны, мы продолжаем активно готовить новые правила по приему путешественников".По состоянию на 23 марта 2021, в Израиле все города считаются "зелеными" с точки зрения эпидемиологической ситуации. "Красными" остаются только пять населенных пунктов с количеством жителей менее 30 тысяч.

https://ria.ru/20210322/izrail-1602313316.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль