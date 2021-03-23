https://ria.ru/20210323/idlib-1602492129.html

Источник: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

Источник: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

Посла России в Анкаре Алексея Ерхова вызвали в МИД Турции из-за обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщил РИА Новости источник в турецком... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:19

2021-03-23T15:19

2021-03-23T16:23

россия

мид турции

в мире

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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Посла России в Анкаре Алексея Ерхова вызвали в МИД Турции из-за обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Он уточнил, что встреча прошла накануне.Ранее о приглашении посла в МИД сообщила газета Hurriyet. По данным издания, поводом для встречи стали участившиеся атаки в Идлибе, в том числе в районах, где проживает мирное население. Анкара заявила, что они угрожают стабильности и безопасности в регионе.Российское посольство пока официально не подтвердило приглашение главы диппредставительства в МИД.Турецкое Минобороны считает сирийскую армию ответственной за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибе, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков, в результате чего, как утверждается, были ранены семь человек.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже десять лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством"*. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют несколько антиправительственных протурецких группировок.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 5 марта 2020 года достигли договоренности о прекращении огня в Идлибе. Они подтвердили приверженность "астанинскому" формату и договорились о совместных патрулях.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/siriya-1602424888.html

https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html

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россия, мид турции, в мире