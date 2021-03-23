Источник: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе
15:19 23.03.2021 (обновлено: 16:23 23.03.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Посла России в Анкаре Алексея Ерхова вызвали в МИД Турции из-за обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"В основном обсуждали атаки в Сирии. Мы передали российской стороне нашу обеспокоенность, особенно в отношении больницы. Также наши военные передали похожую обеспокоенность своим российским коллегам", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что встреча прошла накануне.
Ранее о приглашении посла в МИД сообщила газета Hurriyet. По данным издания, поводом для встречи стали участившиеся атаки в Идлибе, в том числе в районах, где проживает мирное население. Анкара заявила, что они угрожают стабильности и безопасности в регионе.
Российское посольство пока официально не подтвердило приглашение главы диппредставительства в МИД.
Турецкое Минобороны считает сирийскую армию ответственной за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибе, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков, в результате чего, как утверждается, были ранены семь человек.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже десять лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над "Исламским государством"*. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют несколько антиправительственных протурецких группировок.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 5 марта 2020 года достигли договоренности о прекращении огня в Идлибе. Они подтвердили приверженность "астанинскому" формату и договорились о совместных патрулях.
* Террористическая организация, запрещенная в России.