https://ria.ru/20210323/idlib-1602491399.html

СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает во вторник газета Hurriyet. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:15

2021-03-23T15:15

2021-03-23T15:26

алексей ерхов

минобороны турции

исламское государство

ирак

сирия

дамаск (город)

мид турции

в мире

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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает во вторник газета Hurriyet.Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.МИД Турции и посольство РФ в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210323/peschera-1602409904.html

https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html

ирак

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ерхов, минобороны турции, исламское государство, ирак, сирия, дамаск (город), мид турции, в мире