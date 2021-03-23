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СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе
СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает во вторник газета Hurriyet. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:15
2021-03-23T15:26
алексей ерхов
минобороны турции
исламское государство
ирак
сирия
дамаск (город)
мид турции
в мире
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает во вторник газета Hurriyet.Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.МИД Турции и посольство РФ в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210323/peschera-1602409904.html
https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html
ирак
сирия
дамаск (город)
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алексей ерхов, минобороны турции, исламское государство, ирак, сирия, дамаск (город), мид турции, в мире

СМИ: МИД Турции вызвал российского посла из-за ситуации в Идлибе

15:15 23.03.2021 (обновлено: 15:26 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 23 мар – РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов был вызван в турецкий МИД в связи с обострением ситуации в Идлибской зоне деэскалации, сообщает во вторник газета Hurriyet.
Минобороны Турции возложило на сирийскую армию ответственность за гибель в воскресенье пяти мирных жителей при обстреле больницы на неподконтрольной Дамаску территории в Идлибской зоне деэскалации, а также за атаку на жилой район и стоянку грузовиков в этой зоне, в результате чего, как утверждается, получили ранения семь мирных жителей.
Российские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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По данным газеты, Ерхов был вызван в МИД, где ему была выражена обеспокоенность проблемой безопасности, которая возникла в регионе из-за участившихся атак. Было отмечено, что нападения происходят в районах, где находятся гражданские лица, что угрожает стабильности и безопасности в Идлибской зоне деэскалации.
МИД Турции и посольство РФ в Анкаре пока не подтвердили вызов российского посла.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков, на севере страны действуют ряд антиправительственных протурецких группировок.
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Алексей ЕрховМинобороны ТурцииИсламское государствоИракСирияДамаск (город)МИД ТурцииВ мире
 
 
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