https://ria.ru/20210323/granata-1602523161.html
В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты
В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты
Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:42
2021-03-23T17:42
2021-03-23T17:42
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210111/raketa-1592505558.html
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россия, москва, происшествия