https://ria.ru/20210323/granata-1602523161.html

В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты

В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты

Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:42

2021-03-23T17:42

2021-03-23T17:42

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210111/raketa-1592505558.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия