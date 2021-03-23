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В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты
В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты
Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:42
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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россия, москва, происшествия

В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты

17:42 23.03.2021
 
© Fotolia / bptu Команда игроков в страйкбол
Команда игроков в страйкбол - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Fotolia / bptu
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после получения травм детьми от взрыва страйкбольной гранаты в квартире на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 23 марта несовершеннолетние 17 и 10 лет, находясь в квартире жилого дома по проезду Кадомцева, достали из упаковки заказанную на одном из интернет-сайтов игрушечную страйкбольную гранату, которая разорвалась в руках у старшего ребенка. Обоим несовершеннолетним потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
 
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