https://ria.ru/20210323/golosovanie-1602537450.html

Памфилова оценила возможность онлайн-голосования по всей стране

Памфилова оценила возможность онлайн-голосования по всей стране

Перспектива дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны вполне реальна, но важно отработать все механизмы, в том числе предусмотреть... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:53

2021-03-23T18:53

2021-03-23T18:53

элла памфилова

цик рф

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Перспектива дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны вполне реальна, но важно отработать все механизмы, в том числе предусмотреть невозможность внешнего воздействия, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Развитие современных технологий, в том числе дистанционного электронного голосования, у нас находится в одном из приоритетов. Хочу подчеркнуть, что не взамен, а наряду (с традиционным голосованием - ред.)", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".По ее мнению, дистанционное электронное голосование будет расширять альтернативы для избирателя - "что ему удобно, доступно, что ему больше нравится".Ранее она заявляла, что в 2021 дистанционное электронное голосование возможно в шести регионах, включая Москву.

https://ria.ru/20210226/vybory-1599159011.html

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2021

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элла памфилова, цик рф, общество