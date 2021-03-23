Памфилова оценила возможность онлайн-голосования по всей стране
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Перспектива дистанционного электронного голосования в масштабах всей страны вполне реальна, но важно отработать все механизмы, в том числе предусмотреть невозможность внешнего воздействия, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Развитие современных технологий, в том числе дистанционного электронного голосования, у нас находится в одном из приоритетов. Хочу подчеркнуть, что не взамен, а наряду (с традиционным голосованием - ред.)", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее мнению, дистанционное электронное голосование будет расширять альтернативы для избирателя - "что ему удобно, доступно, что ему больше нравится".
"Но мы очень аккуратно, очень постепенно идем к тому, чтобы уже в масштабах страны можно было это применять, чтобы человек в любой точке мира мог проголосовать. В конце концов, когда мы отработаем все механизмы - в том числе, самое главное, невозможность внешнего воздействия, то есть безопасность - это вполне реальная перспектива, и она не за горизонтом, эта перспектива", - подчеркнула Памфилова.
Ранее она заявляла, что в 2021 дистанционное электронное голосование возможно в шести регионах, включая Москву.
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