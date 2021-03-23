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https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602560212.html
Сенаторы-демократы призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"
Сенаторы-демократы призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"
Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин в совместном письме призвали президента США Джо Байдена предпринять дипломатические усилия, чтобы остановить... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:33
2021-03-23T22:33
северный поток — 2
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин в совместном письме призвали президента США Джо Байдена предпринять дипломатические усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока 2"."Как вы знаете, "Северный поток 2" будет полностью построен в этом году, если строительству ничто не помешает. Мы настоятельно призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода", - подчеркнули сенаторы.Дипломатический напор со стороны госдепартамента, говорится в письме, требует переговоров по всей Восточной и Западной Европе - такая дипломатия имеет решающее значение, поскольку многие двусторонние отношения Соединенных Штатов за последние четыре года серьезно пострадали и "нуждаются в ремонте".США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США по газопроводу "Северный поток 2"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе.
https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601898059.html
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северный поток — 2, джо байден, сша, в мире

Сенаторы-демократы призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"

22:33 23.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин в совместном письме призвали президента США Джо Байдена предпринять дипломатические усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока 2".

"Мы пишем, чтобы подтвердить наше несогласие с газопроводом "Северный поток 2", явным инструментом российского злонамеренного влияния в Европе... Этот газопровод должен быть остановлен, и для этого требуется ваша руководящая роль", - говорится в письме, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам сената США.

"Как вы знаете, "Северный поток 2" будет полностью построен в этом году, если строительству ничто не помешает. Мы настоятельно призываем вас использовать все доступные инструменты, чтобы остановить строительство газопровода", - подчеркнули сенаторы.
Дипломатический напор со стороны госдепартамента, говорится в письме, требует переговоров по всей Восточной и Западной Европе - такая дипломатия имеет решающее значение, поскольку многие двусторонние отношения Соединенных Штатов за последние четыре года серьезно пострадали и "нуждаются в ремонте".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 22:34
Bloomberg: США рассматривают новые санкции против "Северного потока — 2"
США в прошлый четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Позднее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия отвергает экстерриториальные санкции США по газопроводу "Северный поток 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 07:40
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Северный поток — 2Джо БайденСШАВ мире
 
 
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