https://ria.ru/20210323/gazoprovod-1602544113.html

В НАТО заявили об отсутствии общей позиции по "Северному потоку — 2"

В НАТО заявили об отсутствии общей позиции по "Северному потоку — 2"

У НАТО нет единой позиции по проекту трубопровода "Северный поток 2", но альянс выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:38

2021-03-23T19:38

2021-03-23T19:53

северный поток — 2

нато

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. У НАТО нет единой позиции по проекту трубопровода "Северный поток 2", но альянс выступает за усиление своей энергетической безопасности путем диверсификации источников поставок энергоресурсов, заявил по итогам первого дня заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД генсек альянса Йенс Столтенберг."Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта "Северный поток 2". Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, она не выработала общей позиции по "Северному потоку 2". Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности", - сказал он.

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1601981867.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, нато, йенс столтенберг, в мире