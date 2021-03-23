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Эсминец ВМС США покинул Черное море
Эсминец ВМС США покинул Черное море
Эсминец американских ВМС Thomas Hudner покидает акваторию Черного моря, сообщил в Twitter 6-й флот США. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:42
2021-03-23T11:42
2021-03-23T11:42
черное море
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Эсминец американских ВМС Thomas Hudner покидает акваторию Черного моря, сообщил в Twitter 6-й флот США.Американский эсминец Thomas Hudner зашел в Черное море в субботу. Силы Черноморского флота сообщили, что следят за действиями корабля.Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что 19 марта в акваторию Черного моря зашел крейсер ВМС США Monterey, его действия также контролирует Черноморский флот.
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черное море, военно-морские силы сша, сша, безопасность, в мире
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Эсминец американских ВМС Thomas Hudner покидает акваторию Черного моря, сообщил в Twitter 6-й флот США.
"Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии) и партнеров в регионе (Украины и Грузии)", - говорится в сообщении.
Американский эсминец Thomas Hudner зашел в Черное море в субботу. Силы Черноморского флота сообщили, что следят за действиями корабля.
Ранее Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что 19 марта в акваторию Черного моря зашел крейсер ВМС США Monterey, его действия также контролирует Черноморский флот.