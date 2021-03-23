Эсминец ВМС США покинул Черное море

"Корабль Thomas Hudner покидает Черное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии) и партнеров в регионе (Украины и Грузии)", - говорится в сообщении.