Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/ekzamen-1602527485.html
МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права
МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права
С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав, документ утвердило МВД и опубликовало на портале правовой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:59
2021-03-23T22:35
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156307/31/1563073121_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_136382280fde85c5b0e9f15a37a328ea.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав, документ утвердило МВД и опубликовало на портале правовой информации.Из новых правил убрали "площадку" — теперь первоначальные навыки управления машиной будут проверять в условиях реального дорожного движения. Это нововведение коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств.Практический экзамен для мотоциклов будут проводить на прежних условиях.Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Таковыми будут считаться, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол.Это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.
https://ria.ru/20210321/avto-1602177353.html
https://ria.ru/20210117/avto-1593368276.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/31/1563073121_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_22b2a1b3af544a4eabc7169cd52981d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права

17:59 23.03.2021 (обновлено: 22:35 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСдача экзаменов в ГИБДД
Сдача экзаменов в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав, документ утвердило МВД и опубликовало на портале правовой информации.
Из новых правил убрали "площадку" — теперь первоначальные навыки управления машиной будут проверять в условиях реального дорожного движения. Это нововведение коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств.
Продажа автомобилей с пробегом в Чите - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 09:10
В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
Практический экзамен для мотоциклов будут проводить на прежних условиях.
Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Таковыми будут считаться, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.
Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол.
Это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 03:27
В ряде регионов проведут эксперимент с водительскими правами
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360" узнал о смертельной драке дальнобойщиков на границе России и Грузии
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
01:12США сообщили Германии о возражениях по поводу "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния