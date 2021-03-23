https://ria.ru/20210323/ekzamen-1602527485.html
МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права
МВД утвердило новые правила экзаменов на водительские права
С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав, документ утвердило МВД и опубликовало на портале правовой... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:59
2021-03-23T17:59
2021-03-23T22:35
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав, документ утвердило МВД и опубликовало на портале правовой информации.Из новых правил убрали "площадку" — теперь первоначальные навыки управления машиной будут проверять в условиях реального дорожного движения. Это нововведение коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств.Практический экзамен для мотоциклов будут проводить на прежних условиях.Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Таковыми будут считаться, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол.Это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.
https://ria.ru/20210321/avto-1602177353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав, документ утвердило МВД
и опубликовало на портале
правовой информации.
Из новых правил убрали "площадку" — теперь первоначальные навыки управления машиной будут проверять в условиях реального дорожного движения. Это нововведение коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств.
Практический экзамен для мотоциклов будут проводить на прежних условиях.
Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок. Таковыми будут считаться, например, непристегнутый ремень или использование мобильного телефона.
Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Ими смогут стать другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди, а также общественники и представители автошкол.
Это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.