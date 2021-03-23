Мэрия Екатеринбурга объяснила, как на ее сайт попала реклама наркотиков
11:59 23.03.2021 (обновлено: 12:16 23.03.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Служба квартальных во время публикации отчетности о проделанной работе разместила на сайте администрации Екатеринбурга фотографии со ссылками на сайты, рекламирующие продажу наркотиков, со специалистами провели разъяснительную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее одна из екатеринбургских юристов обнаружила на сайте горадминистрации фотоотчет о борьбе с нецензурными надписями и рекламой сайтов по продаже наркотиков на стенах зданий, при этом на снимках "до" надписи не были закрашены.
"Страницу, где была обнаружена эта информация, использует служба квартальных для размещения отчетов о проделанной работе по заявкам горожан. Система размещения отчетной информации предусматривает фотофиксацию в формате "было-стало", - сказала собеседница агентства.
В мэрии отметили, что со специалистами, размещающими контент, проведена разъяснительная работа о недопустимости размещения фотографий противоправного содержания.
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