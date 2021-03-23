https://ria.ru/20210323/ekaterinburg-1602448517.html

Мэрия Екатеринбурга объяснила, как на ее сайт попала реклама наркотиков

Мэрия Екатеринбурга объяснила, как на ее сайт попала реклама наркотиков

Служба квартальных во время публикации отчетности о проделанной работе разместила на сайте администрации Екатеринбурга фотографии со ссылками на сайты,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:59

2021-03-23T11:59

2021-03-23T12:16

россия

екатеринбург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151860/99/1518609992_0:108:4637:2716_1920x0_80_0_0_595233e6e1f5dcf06134001efbc51368.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Служба квартальных во время публикации отчетности о проделанной работе разместила на сайте администрации Екатеринбурга фотографии со ссылками на сайты, рекламирующие продажу наркотиков, со специалистами провели разъяснительную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее одна из екатеринбургских юристов обнаружила на сайте горадминистрации фотоотчет о борьбе с нецензурными надписями и рекламой сайтов по продаже наркотиков на стенах зданий, при этом на снимках "до" надписи не были закрашены.В мэрии отметили, что со специалистами, размещающими контент, проведена разъяснительная работа о недопустимости размещения фотографий противоправного содержания.

https://ria.ru/20210224/sklonenie-1598739523.html

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, екатеринбург, общество