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https://ria.ru/20210323/dzhanabaeva-1602352312.html
Беременная Джанабаева очаровала поклонников снимком в мини-платье
Беременная Джанабаева очаровала поклонников снимком в мини-платье
Певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно объявила о своей третьей беременности, разместила в Instagram снимок в романтическом... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T02:03
2021-03-23T02:03
беременность
валерий меладзе
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно объявила о своей третьей беременности, разместила в Instagram снимок в романтическом образе."День весеннего равноденствия состоялся. Мы все больше будем радоваться дневному свету, будем больше проводить время на свежем воздухе и наслаждаться весной", — написала Джанабаева.На фотографии 41-летняя исполнительница позирует в платье-мини в цветочный принт и массивных ботинках белого цвета. Образ дополняет рюкзак белого цвета, благодаря чему создается впечатление, будто артистка собралась на несколько дней уехать в какую-то теплую страну. Большинству пользователей очень понравился стильный образ поп-звезды. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.Для исполнителя хитов "Красиво", "Салют, Вера" и многих других будущий малыш станет шестым ребенком: у Меладзе есть три дочери от предыдущего брака с Ириной Меладзе.
https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html
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беременность, валерий меладзе, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Беременная Джанабаева очаровала поклонников снимком в мини-платье

02:03 23.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВручение премии GQ Super Women
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно объявила о своей третьей беременности, разместила в Instagram снимок в романтическом образе.
"День весеннего равноденствия состоялся. Мы все больше будем радоваться дневному свету, будем больше проводить время на свежем воздухе и наслаждаться весной", — написала Джанабаева.
На фотографии 41-летняя исполнительница позирует в платье-мини в цветочный принт и массивных ботинках белого цвета. Образ дополняет рюкзак белого цвета, благодаря чему создается впечатление, будто артистка собралась на несколько дней уехать в какую-то теплую страну.
Большинству пользователей очень понравился стильный образ поп-звезды.
"Альбина, вы очень хорошо выглядите. Беременность вам к лицу. Очень красивое платье", "Такая лучистая", "Какие ботиночки, а ножки — огонь. Да и сама просто красотка", — отметили поклонники.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.
Для исполнителя хитов "Красиво", "Салют, Вера" и многих других будущий малыш станет шестым ребенком: у Меладзе есть три дочери от предыдущего брака с Ириной Меладзе.
Вручение премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Многодетный Меладзе прокомментировал беременность Джанабаевой
 
ШоубизбеременностьВалерий МеладзеШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
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