https://ria.ru/20210323/dzhanabaeva-1602352312.html

Беременная Джанабаева очаровала поклонников снимком в мини-платье

Беременная Джанабаева очаровала поклонников снимком в мини-платье

Певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно объявила о своей третьей беременности, разместила в Instagram снимок в романтическом... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:03

2021-03-23T02:03

2021-03-23T02:03

беременность

валерий меладзе

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая недавно объявила о своей третьей беременности, разместила в Instagram снимок в романтическом образе."День весеннего равноденствия состоялся. Мы все больше будем радоваться дневному свету, будем больше проводить время на свежем воздухе и наслаждаться весной", — написала Джанабаева.На фотографии 41-летняя исполнительница позирует в платье-мини в цветочный принт и массивных ботинках белого цвета. Образ дополняет рюкзак белого цвета, благодаря чему создается впечатление, будто артистка собралась на несколько дней уехать в какую-то теплую страну. Большинству пользователей очень понравился стильный образ поп-звезды. Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Константина и шестилетнего Луку.Для исполнителя хитов "Красиво", "Салют, Вера" и многих других будущий малыш станет шестым ребенком: у Меладзе есть три дочери от предыдущего брака с Ириной Меладзе.

https://ria.ru/20210319/meladze-1601931060.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, валерий меладзе, шоу-бизнес, знаменитости, звезды