https://ria.ru/20210323/dukhovenstvo-1602486662.html

Проект "Об аттестации духовенства" принят во II чтении

Проект "Об аттестации духовенства" принят во II чтении

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:52

2021-03-23T14:52

2021-03-23T14:52

религия и мировоззрение

религия

госдума рф

сергей гаврилов

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом.Инициатива была внесена в Госдуму в июле прошлого года. Согласно проекту, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности. также проектом предлагалось уточнить порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей.Ко второму чтению предложенными поправками предлагается освободить от прохождения аттестации российских священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях. Если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, они смогут получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов, перечень которых утвердит Минобрнауки.Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявлял, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности.

https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, госдума рф, сергей гаврилов