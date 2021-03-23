https://ria.ru/20210323/dtp-1602545855.html

Под Волгоградом произошли два массовых ДТП

Под Волгоградом произошли два массовых ДТП

Два массовых ДТП с участием десяти автомобилей произошли на трассе в Волгоградской области из-за мокрого снега и тумана, сообщается на сайте управления дорогами РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:58

2021-03-23T19:58

2021-03-23T19:58

россия

волгоградская область

дубовский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 23 мар – РИА Новости. Два массовых ДТП с участием десяти автомобилей произошли на трассе в Волгоградской области из-за мокрого снега и тумана, сообщается на сайте управления дорогами Москва-Волгоград."На 562 км федеральной трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (Дубовский район), с 17.00 (мск) движение затруднено и осуществляется в реверсивном режиме … Причина: два ДТП с участием четырех и шести автомобилей", - говорится в сообщении ведомства. О пострадавших не сообщается.Отмечается, что в момент ДТП шел мокрый снег и был туман.

https://ria.ru/20210322/dtp-1602273458.html

россия

волгоградская область

дубовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, волгоградская область, дубовский район, происшествия