https://ria.ru/20210323/dtp-1602545855.html
Под Волгоградом произошли два массовых ДТП
Под Волгоградом произошли два массовых ДТП
Два массовых ДТП с участием десяти автомобилей произошли на трассе в Волгоградской области из-за мокрого снега и тумана, сообщается на сайте управления дорогами РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:58
2021-03-23T19:58
2021-03-23T19:58
россия
волгоградская область
дубовский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 23 мар – РИА Новости. Два массовых ДТП с участием десяти автомобилей произошли на трассе в Волгоградской области из-за мокрого снега и тумана, сообщается на сайте управления дорогами Москва-Волгоград."На 562 км федеральной трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (Дубовский район), с 17.00 (мск) движение затруднено и осуществляется в реверсивном режиме … Причина: два ДТП с участием четырех и шести автомобилей", - говорится в сообщении ведомства. О пострадавших не сообщается.Отмечается, что в момент ДТП шел мокрый снег и был туман.
https://ria.ru/20210322/dtp-1602273458.html
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россия, волгоградская область, дубовский район, происшествия