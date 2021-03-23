https://ria.ru/20210323/donbass-1602477617.html

В ДНР заявили о нежелании Киева проводить новый обмен пленными

В ДНР заявили о нежелании Киева проводить новый обмен пленными

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова считает, что Киев не хочет проводить следующий этап обмена пленными в Донбассе. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:13

2021-03-23T14:13

2021-03-23T14:13

дарья морозова

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова считает, что Киев не хочет проводить следующий этап обмена пленными в Донбассе.Ранее Морозова неоднократно заявляла, что для начала обсуждения нового этапа обмена пленными необходимо процессуально завершить предыдущие обмены. В частности, по ее словам, Киев должен прекратить уголовное преследование 50 человек, освобожденных и переданных ДНР в 2019 и 2020 годах.По ее словам, также по вине Киева сейчас нельзя назвать точное число людей, которые содержатся в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории в связи с конфликтом в Донбассе. "Сколько человек из нашего списка разыскиваемых лиц сейчас удерживаются в местах лишения свободы на территории Украины, мы сказать не можем, потому что обмен информацией по вине Киева полностью заблокирован", - сказала Морозова.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210322/donbass-1602358513.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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дарья морозова, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире